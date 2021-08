Manuela Schwesig (links) liegt in Umfragen weit vor der Landes-CDU, Franziska Giffey muss in Berlin stärker um die Wählergunst ringen.

Am 26. September stellen sich auch Franziska Giffey und Manuela Schwesig in ihren Ländern den Wählern. Wer das Rennen macht, wird auch zur stärksten Frau in der Bundes-SPD aufsteigen.