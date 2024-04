Von Alex Rühle, Stockholm

Dass die Welt politisch in keiner sonderlich guten Verfassung ist, kann man jeden Tag in Talkshows hören und Leitartikeln lesen. In Zahlen aber kriegt man es selten so eindrücklich vorgeführt wie im an diesem Montag erscheinenden Jahresreport des Stockholmer International Peace Research Institute (Sipri) zu den weltweiten Militärausgaben. Das Sipri erhebt diese Zahlen seit 1969, und was soll man sagen: Weltrekord, mal wieder. Insgesamt 2,443 Billionen US-Dollar gaben alle Länder zusammen für die Aus- und Aufrüstung ihrer jeweiligen Armeen aus, so viel wie nie zuvor.