Am Mittwochabend wollte der Bundestag das Selbstbestimmungsgesetz beraten, in erster Lesung. Das Gesetz soll Menschen die Änderung des Vornamens sowie des Geschlechtseintrags im Personenstandsregister erleichtern. Und weil es da um Grundsatzfragen von Identität und biologischem Geschlecht geht, war die Aufregung schon groß, bevor das Parlament mit der Lesung überhaupt beginnen konnte. Das Gesetz sei im Grundsatz richtig, aber säe ohne Not "Misstrauen" und neue "Diskriminierung" gegen Betroffene, kritisierte ein zivilgesellschaftliches Bündnis und übergab dem Bundestag eine Protestnote. Das Kindeswohl sei in Gefahr, hieß es dagegen in der Union. Sie fordert mehr Beratung.

Demütigend intime Fragen bei der Begutachtung

Das Selbstbestimmungsgesetz, das Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) erarbeitet hat, soll es transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und non-binären Menschen erleichtern, im Personenstandsregister und im Pass den Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Wer sich nicht identifiziert mit dem Geschlecht, das nach der Geburt eingetragen wurde, wer mit uneindeutigen körperlichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurde oder nicht ins gängige Mann-Frau-Schema passt, soll per Selbsterklärung beim Standesamt eine Änderung des Geschlechtseintrags und Vornamens beantragen können, mit einigen Einschränkungen.

Ziel des Gesetzes war zunächst vor allem eines: die Ablösung des Transsexuellengesetzes von 1981. Es wurde vom Bundesverfassungsgericht mehrfach für grundrechtswidrig befunden und band die Änderung des Geschlechtseintrags an unzumutbare Bedingungen wie dauerhafte Fortpflanzungsunfähigkeit. Bis in die Gegenwart müssen Menschen sich vor einer solchen Entscheidung mehreren psychiatrischen Begutachtungen stellen, mit teils demütigend intimen Fragen, wie Betroffene kritisierten.

Buschmann und Paus schaffen diese Begutachtungspflicht nun ab - und ernten Protest von mehreren Seiten. "Wir plädieren dafür, eine Beratung zur Voraussetzung einer Änderung des Geschlechtseintrags zu machen", sagte die CDU-Abgeordnete Mareike Wulf der Süddeutschen Zeitung. Wulf ist Berichterstatterin der Unionsfraktion im Familienausschuss und befürchtet Risiken vor allem für Kinder und Jugendliche, wenn das Gesetz so bleibe, wie es sei.

Negative Beeinflussung während der Pubertät?

Der Entwurf sieht vor, dass bei Minderjährigen unter 14 Jahren nur die Sorgeberechtigten eine Änderung des Geschlechtseintrags beantragen können. Über 14-Jährige können das selbst tun, wenn die Eltern zustimmen. Gibt es Konflikte und ist das Kindeswohl in Gefahr, entscheidet ein Gericht. Mit operativen Geschlechtsanpassungen hat die Novelle ausdrücklich nichts zu tun, sie ebnet auch rechtlich nicht den Weg dorthin.

Die Vize-Unionsfraktionsvorsitzende Dorothee Bär (CSU) befürchtet dennoch negative Beeinflussung. "Jugendliche, vor allem Mädchen, sind gerade in der Pubertät unsicher in Bezug auf ihre Geschlechtsidentität", sagte sie der Welt. "Das Selbstbestimmungsgesetz leistet gerade bei dieser vulnerablen Gruppe der Tendenz Vorschub, altersbedingten Persönlichkeitszweifeln gleich mit einem rechtlichen Geschlechtswechsel zu begegnen."

Völlig anders äußerte sich ein Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen, das am Mittwoch dem Parlament eine Petition übergab. Ihr Titel: "Diskriminierung & Misstrauen raus aus dem Selbstbestimmungsgesetz!" Die Unterstützer, darunter der Deutsche Frauenrat und Pro Familia, begrüßen das Selbstbestimmungsgesetz zwar im Grundsatz als überfällig. In dem Text seien aber so viele Einschränkungen eingefügt worden, dass sich neue Benachteiligung abzeichne. "Einzelne Regelungen im Entwurf führen zu Diskriminierungen und Ausschlüssen", heißt es darin.

Auch der "Hausrecht"-Passus stößt auf Widerspruch

So müsse etwa die Änderungen des Geschlechtseintrags drei Monate vorher beim Standesamt angemeldet werden. Eine unnötige Hürde kritisierte der Bundesverband Intergeschlechtliche Menschen. Wer sich zu einem solchen Schritt entscheide, tue dies "nach reiflicher Überlegung und dem Abwägen der persönlichen Vor- und Nachteile". Bevormundung führe nicht weiter.

Scharfe Kritik gibt es auch an einem Passus, den Justizminister Buschmann eingefügt hat. Demnach können Betreiber geschützter Frauenräume wie einer Frauensauna von ihrem "Hausrecht" Gebrauch machen, wenn eine trans Person die Einrichtung betreten will. Sie sollen dann selbst entscheiden, ob die übrige Kundschaft sich bedroht oder belästigt fühlt, unter Berücksichtigung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.

Der Deutsche Juristinnenbund will diesen Passus streichen lassen. Er suggeriere, "dass insbesondere trans Frauen eine potenzielle Gefahrenquelle für andere Frauen darstellten, indem sie das Gesetz zum missbräuchlichen Eindringen in für sie nicht vorgesehene Räume nutzen würden". Hierfür aber gebe es "keine empirischen Belege". Gerade trans und nicht binäre Personen seien von Gewalt betroffen, nicht umgekehrt. Auf Kritik stieß auch die geplante Weiterleitung sensibler Daten an Sicherheitsbehörden, bevor einer Änderung des Geschlechtseintrags stattgegeben wird.