Der Mann war unterwegs zu seiner Frau und den Kindern. Doch in der Wohnung im Zürcher Stadtteil Selnau kam der jüdisch-orthodoxe Familienvater an diesem Samstagabend nicht an. Vor der Haustür stach ein Jugendlicher den 50-Jährigen brutal nieder. Gemäß Zeugen, so berichten verschiedene Medien, soll der 15-Jährige sich zu den Al-Aksa-Brigaden bekannt und "Ich bin Schweizer, ich bin Muslim, ich bin hier, um Juden zu töten" gerufen haben. Seine Familie stammt Polizeiangaben zufolge aus Tunesien. Passanten überwältigten den Täter schließlich, die Polizei nahm ihn fest. Das Opfer, lebensgefährlich verletzt, wurde ins Krankenhaus gebracht. Mittlerweile schwebt der Mann nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Polizei teilte am Sonntag zwar mit, dass die Hintergründe und der Tathergang noch unklar seien. Die laufenden Ermittlungen würden jedoch explizit auch die Möglichkeit einer antisemitisch motivierten Tat einschließen. Am Montag festigte sich der Eindruck weiter: In den sozialen Medien tauchte ein Video auf, in dem ein Jugendlicher dem IS die Treue schwören und zur Tötung von Juden in der Schweiz und weltweit aufrufen soll. Wie die Zeitung Blick schreibt, haben die Angehörigen des Opfers den Täter im Video identifiziert. Der Zürcher Regierungspräsident Mario Fehr bezeichnete das Video am Montag auf einer Pressekonferenz als authentisch. "Für mich ist das ein Terroranschlag", sagte Fehr. Es handle sich auch um eine "klar antisemitisch motivierte Tat".

Ein antisemitisches Hassverbrechen - mitten in Zürich. Für die Stadt mit der größten jüdischen Community in der Schweiz ist der Vorfall vom Samstag ein Schock. "Ein Gemeindemitglied wurde brutal zum Ziel auserkoren, mitten in Zürich, ohne persönliche Gründe und nur, weil er jüdisch aussah", sagte Ralph Lewin, Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG), gemäß einer Mitteilung vom Sonntag. Der Hass auf jüdische Menschen habe mit dieser Messerattacke ein erschreckendes neues Niveau erreicht.

Was der Angriff für die Stadt Zürich bedeutet, wurde während der Mahnwache für das schwer verletzte Opfer deutlich, zu der mehrere Hundert Menschen am Sonntagabend ganz in der Nähe des Tatorts zusammenkamen. "Im Gegensatz zu Berlin, London und Paris sind wir in Zürich sicher gewesen", sagte dort der Zürcher Rabbiner Noam Hertig nach Angaben eines Reporters des Tages-Anzeigers. Nun sei auch die friedliche Koexistenz in Zürich angegriffen.

Juden fühlen sich sicherer

Wer mit jüdischen Schweizern spricht, hört tatsächlich oft, dass sie sich im Gegensatz zu Deutschland oder Frankreich in der Schweiz sicher fühlen. Antisemitische Vorfälle gibt es zwar, wie der jährliche Bericht der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA) und des SIG regelmäßig aufzeigt. So verzeichneten die Verfasser beispielsweise im Zuge der Corona-Pandemie und auch mit Beginn des Ukraine-Kriegs eine Zunahme von Antisemitismus in den sozialen Medien, häufig im Zusammenhang mit Verschwörungserzählungen. Zusätzlich gibt es auch Beschimpfungen auf der Straße, Schmierereien - und vereinzelt tätliche Übergriffe.

Insgesamt jedoch, so schreibt der SIG, seien physische Übergriffe in der Schweiz selten. Schwere Gewalttaten wie die Messerattacke am Samstag sind demnach in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen. Erst seit dem 7. Oktober, dem Tag der Massaker der Hamas an Hunderten Israelis, und dem darauffolgenden Krieg hätten physische Übergriffe "spürbar zugenommen", so der SIG.

Mittlerweile hat die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen an Orten mit jüdischem Bezug in Zürich erhöht. Auch der SIG ruft alle Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft "bis auf Weiteres zu einem vorsichtigen und besonnenen Verhalten" auf.

Internationales Ereignis als "Trigger"

Die Attacke wirft ein Schlaglicht auf das Verhältnis des Landes zu seiner jüdischen Bevölkerung und zu Israel. Etwa 18 000 Menschen jüdischen Glaubens leben aktuell in der Schweiz, die meisten in großen Städten wie Basel, Genf oder Zürich. In den Zürcher Stadtteilen Wiedikon, Enge und Wollishofen gibt es zudem eine lebendige orthodoxe Community. Wohl nicht zufällig dort, wo man Jüdinnen und Juden an Kleidung und Haartracht erkennen kann, hat der Täter zugestochen.

Die Stiftung GRA spricht im Zusammenhang mit antisemitischen Vorfällen von "Triggern", also bestimmten, auch internationalen Ereignissen, die für eine gewisse Zeit eine hohe Anzahl von Beleidigungen und Übergriffen in der Schweiz auslösen. Der aktuelle Krieg in Nahost ist zweifellos ein solcher Trigger, das zeigt die gestiegene Zahl der Vorfälle.

Dabei pocht die Schweiz bei diesem Thema noch stärker auf ihre neutrale Position als im Fall der angegriffenen Ukraine. Die Schweizer Regierung verurteilt die Hamas-Angriffe vom 7. Oktober 2023 zwar als Terrorakt und erkennt das Recht Israels auf Selbstverteidigung an. Bislang aber hat die Schweiz in internationalen Debatten - etwa im Sicherheitsrat, wo Bern aktuell einen Sitz innehat - vor allem betont, dass beide Parteien die Zivilbevölkerung schützen und das Völkerrecht achten müssen. Langfristig setzt sich die Schweiz nach wie vor für eine Zwei-Staaten-Lösung ein.

Fragen wirft indes der Umgang des Landes mit der Hamas auf. Zum Zeitpunkt der Massaker Anfang Oktober galt die Hamas in der Schweiz nicht als terroristische Organisation - anders als in der EU oder den USA. Inzwischen strebt die Regierung in Bern zwar ein solches Verbot an, aber dessen Umsetzung gestaltet sich als kompliziert und langwierig. Bislang bleibt es also dabei: Im Gegensatz zu al-Qaida und dem IS gilt die Hamas in der Schweiz weiterhin nicht als Terrororganisation.