Protestierende kletterten am 20. Juli über eine Absperrung vor der schwedischen Botschaft in Bagdad. Anlass war der Zorn über Koranverbrennungen in Schweden.

Von Alex Rühle, Stockholm

"Schwierige Situation", "ernste Lage", "große Bedrohung" - selten waren sich die schwedischen Parteien so einig in ihrer Einschätzung einer Situation. Über die Frage, wie man ebendiese Situation entschärfen könnte, gehen die Meinungen freilich weit auseinander.

Anlass für all die Sorgen bieten die immer neuen Koranverbrennungen, zuletzt vor der irakischen Botschaft und vor einer Moschee in Stockholm. Zweimal wurde daraufhin die schwedische Botschaft im Irak gestürmt, beim zweiten Mal setzten die Demonstranten das Gebäude in Brand. Der schwedische Botschafter wurde ausgewiesen, das Personal nach Stockholm ausgeflogen. Gleichzeitig zog der Irak den eigenen Botschafter aus Stockholm ab, und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan drohte, derlei Aktionen könnten die Zustimmung der Türkei zu einem Nato-Beitritt Schwedens weiter verzögern.

Drei weitere "Demonstrationen" wurden für die kommende Woche angemeldet

Die Zeitung Dagens Nyheter führte für all die diplomatischen Hiobsbotschaften einen eigenen Liveticker ein, der auch weiterhin recht häufig aktualisiert werden dürfte: Allein für kommende Woche wurden drei neue Anträge für solche "Demonstrationen" angemeldet, eine davon vor der iranischen Botschaft.

Das wird im Iran von vielen als direkte Provokation aufgefasst: Am vergangenen Montag hatte Ali Khamenei, religiöses und politisches Oberhaupt des Landes, der schwedischen Regierung vorgeworfen, einen Krieg gegen die islamische Welt anzuzetteln. Die ist freilich der falsche Adressat. Immer wieder haben Ministerpräsident Ulf Kristersson und seine Minister zu Protokoll gegeben, wie falsch und geschmacklos sie solche Verbrennungen finden.

In Schweden hat allerdings die Polizei darüber zu entscheiden, ob eine angemeldete Demonstration zugelassen wird oder nicht. Anfang des Jahres lehnte sie einen der Anträge ab und stützte sich dabei auf das in Schweden geltende Versammlungsrecht, das der Polizei die Möglichkeit gibt, eine Demonstration zu verbieten, "wenn eine Gefahr für die Sicherheit und die öffentliche Ordnung besteht". Das Stockholmer Verwaltungsgericht kassierte diese Entscheidung wieder ein, schließlich, so erklärt es Said Mahmoudi, Professor für internationales Recht an der Universität Stockholm, im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung, habe "die Polizei nicht ausreichend dargelegt, welches konkrete Sicherheitsproblem am Ort der Demonstration zu erwarten sei." Ein Berufungsgericht bestätigte dieses zweite Urteil.

Oft wird die seit 1766 geltende Pressefreiheit betont

Zwar wurde der Mann, der die Verbrennung dann durchführte, wegen Volksverhetzung angezeigt, der Staatsanwalt stellte die Ermittlungen aber mit dem Argument ein, die Koranverbrennung stelle nur eine schwere Missachtung des Islams dar, nicht aber der Muslime als Gruppe von Menschen. Das, so Mahmoudi, "mag nach einem seltsamen Argument klingen, zeigt aber die allgemeine Einstellung in Schweden zur Meinungsfreiheit als uneingeschränktem Recht, das nur in Ausnahmefällen eingeschränkt werden kann."

Der große Stolz auf die Meinungsfreiheit ist in Schweden schon daraus abzulesen, dass in jedem zweiten Zeitungstext zu dem Thema darauf hingewiesen wird, das Land habe die älteste Pressefreiheitsverordnung der Welt, sie stammt aus dem Jahr 1766. Als kürzlich eine Gruppe von Autoren, Journalisten, Theologen dazu aufrief, sich mit allen in Schweden lebenden Menschen zu solidarisieren, "die durch extreme politische Gruppen beleidigt und aus der Gemeinschaft verdrängt werden sollen", betonten die Unterzeichner denn auch sofort, man wolle auf keinen Fall "ein neues Blasphemiegesetz in Schweden - das letzte wurde 1970 abgeschafft. Ein Blasphemieverbot einzuführen würde eine Einschränkung der Religions- und Meinungsfreiheit bedeuten."

Zumindest als Zaungast darf man vielleicht die Frage aufwerfen: Warum eigentlich nicht? Schließlich ist es in anderen westlichen Demokratien auch nicht erlaubt, heilige Schriften zu verbrennen - Finnland hat das Verbot der Verletzung der Religionsfreiheit einfach beibehalten, als Schweden es 1970 abschaffte. Dort wurde noch kein einziger Koran verbrannt. Zuletzt schrieb der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borell, die EU lehne "jede Form der Aufstachelung zu religiösem Hass entschieden ab. Die Achtung der Vielfalt ist ein Grundwert der EU. Dazu gehört auch der Respekt vor anderen Religionsgemeinschaften."

Der schwedische Staatsschutz registriert eine erhöhte Bedrohungslage

Die Diskussion dreht sich in Schweden nun um die Frage, ob das bestehende Gesetz ausreicht, um weitere Verbrennungen zu verbieten. Schließlich könnte man den Passus über die "Gefahr für die öffentliche Ordnung" auch weiterfassen und unter Berufung auf die internationalen Proteste auf die nationale Sicherheit beziehen. Der schwedische Staatsschutz Säpo schrieb Anfang der Woche, die Sicherheitslage habe sich "aufgrund der Entwicklung der Ereignisse weiter verschlechtert", die Bedrohungsstufe liege auf einer fünfstufigen Skala bei drei, "erhöht". Erhöhte Bedrohung bedeutet laut Säpo, dass es "Akteure gibt, die sowohl die Absicht als auch die Fähigkeit haben, einen Terroranschlag durchzuführen".

Die zweite Möglichkeit bestünde darin, die bestehenden Gesetze zu reformieren. Justizminister Gunnar Strömmer lässt das momentan prüfen. Die Mehrheit der Bevölkerung ist laut einer aktuellen Umfrage gegen solch eine Änderung, schließlich, so das Hauptargument, dürfe man dem Druck islamischer Staaten nicht nachgeben, bei denen es sich hauptsächlich um Diktaturen handle, die kein Verständnis für die filigrane Meinungsfreiheit in Schweden haben.

Nun darf eine Regierung sich nicht von Meinungsumfragen leiten lassen. Aber selbst wenn Ministerpräsident Ulf Kristersson für solch eine Reform wäre: Ändern könnte man das Gesetz nur mittels einer parlamentarischen Mehrheit im Parlament. Die Opposition ist aber größtenteils dagegen - und findet sich in dem Fall in einer Koalition mit den Schwedendemokraten (SD) wieder. Die rechtspopulistischen SD, auf deren Unterstützung die Regierungskoalition angewiesen ist, sehen schon in der aktuellen Debatte um die Gesetzesänderung ein Anbiedern an islamistische Diktaturen.

Einige Schwedendemokraten heizen den Konflikt nach Kräften an

Die SD-Parlamentarierin Jessica Stegrud drohte auf Twitter, die Regierung zu "stürzen", sollte diese es wagen, die Meinungsfreiheit anzutasten. Gleichzeitig heizen einige Mitglieder der SD den Konflikt selbst nach Kräften weiter an. Richard Jomshof, Vorsitzender des Justizausschusses, bezeichnete den Islam auf Twitter als "antidemokratische, gewalttätige, frauenfeindliche Religion/Ideologie, gegründet vom Kriegsherrn, Massenmörder, Sklavenhändler und Räuber Muhammad".

Bleibt eigentlich nur die Hoffnung, so Said Mahmoudin, "dass die Angelegenheit vor den Obersten Gerichtshof gebracht wird". Der müsste dann neu entschieden, ob eine Koranverbrennung nicht doch den Straftatsbestand der Volksverhetzung erfüllt. Mahmoudin würde solch einem Verfahren große Chancen einräumen, schließlich würden alle internationalen Rechtsdokumente einschließlich der Europäischen Menschenrechtskonvention den Staaten das Recht einräumen, die Redefreiheit einzuschränken, wenn dies für die nationale Sicherheit des Landes und seiner Bürger notwendig ist.

Bis dieser Gerichtshof allerdings ein Urteil spricht, wird sich kaum noch jemand daran erinnern, was damals eigentlich los war, im fernen Jahr 2023, als die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Amtsjubiläum von Recep Tayyip Erdogan noch weit in der Zukunft lagen und Schweden noch allen Ernstes darauf hoffte, in die Nato aufgenommen zu werden.