Von Oliver Klasen

Übertriebene Sensibilität im Umgang mit seiner eigenen Partei hat Gerhard Schröder selten an den Tag gelegt. Ende 2005, da war Schröder gerade einmal 17 Tage kein Kanzler mehr, kam die Nachricht, dass er Chef des Aufsichtsrates der Öl-Pipeline-Firma Nord Stream AG werden würde. Teile der SPD waren entsetzt. "Ich hätte das nicht gemacht", sagte Peter Struck, der damals neue Fraktionsvorsitzende, damals - und das war einer der freundlicheren Kommentare.

Dieses Mal hat Schröder immerhin 58 Tage gewartet. So lange ist die SPD-Regierung unter Schröders Nachfolger Olaf Scholz im Amt. Und nun kommt die Nachricht, dass Schröder im Juli in den Aufsichtsrat von Gazprom einziehen soll. Gazprom, der größte und wichtigste russische Konzern überhaupt, engstens mit der politischen Führung verquickt, international um Expansion bemüht, was sich etwa daran zeigt, dass das Unternehmen seit 15 Jahren auch Hauptsponsor von Schalke 04 ist. Näher kann man dem Kreml kaum mehr kommen.

Schröder hatte zuletzt zur großen Freude Moskaus die Forderungen der Ukraine nach Waffenlieferungen als "Säbelrasseln" kritisiert. Zudem gab er der Nato eine Mitschuld am russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze. Beides Äußerungen, die geeignet waren, international Sorgen um die außenpolitische Verlässlichkeit der Regierung in Berlin auszulösen. Damit im ZDF-Interview konfrontiert, sah Scholz sich zur Klarstellung genötigt: "Wenn ich die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland richtig verstehe, gibt es nur einen Bundeskanzler, und das bin ich", sagte er. Ein Satz, der fast nach Schröder klang, als der noch das Land führte.

Und genau wie damals, als die SPD nach sieben Jahren Rot-Grün den Machtverlust verkraften und sich in eine große Koalition unter Angela Merkel zwängen musste, sind es auch diesmal keine einfachen Zeiten für die Sozialdemokraten. Der Anfangselan der Ampelregierung scheint verschwunden, von allen Seiten kommt Kritik. Die SPD und ihr Kanzler, das sagen die Kritiker, würden keine gute Figur machen in der Ukraine-Krise und im Umgang mit Russland. Das kann man nicht nur in Berlin hören; auch die deutsche Botschafterin in Washington war jüngst mahnend zu vernehmen. Und doch liefert Scholz weiterhin vor allem Sätze, in denen er - für ihn typisch - wenig konkret wird. Sätze wie: "Alles-was-nötig-ist-wird-getan-werden."

Schaut man genauer hin, dann ist die Lage für Scholz und seine SPD heute sogar schlimmer als 2005. Damals war Schröders geschmeidiger Wechsel vom Kanzler zum Lobbyisten ein innersozialdemokratisches, vielleicht noch ein innerdeutsches Problem. Die Angelegenheit bestimmte die Schlagezeilen ein paar Monate lang, Schröder bekam den Spitznamen "Gerd-Gas", aber als die Nord Stream AG erklärte, dass sie eine in den letzten Tagen von Schröders Kanzlerschaft gewährte deutsche Bürgschaft gar nicht benötige, ebbte die Diskussion langsam ab.

Diesmal schaut die ganze Welt zu, wie die neue deutsche Regierung sich gibt. Für die SPD, die in ihrem Verhältnis zu Russland mit zwei mühsam zusammengehaltenen Lagern ringt, kommt die Nachricht von Schröders neuem Job zur Unzeit. Erst recht für den ohnehin in er Kritik stehenden Kanzler Scholz.

Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax meldet, soll Schröder auf der Aufsichtsratssitzung Ende Juni bestätigt werden. Sein Name steht auf einer Liste von zehn Personen, die das Gremium bilden sollen. Der 77-jährige Schröder soll Timur Kulibajew ersetzen, ein Schwiegersohn des im Zuge der Unruhen vom Januar entmachteten kasachischen Ex-Präsidenten Nursultan Nasarbajew.

Der geplante Aufsichtsratssitz wäre bereits der vierte Posten, den Schröder im russischen Energiesektor annimmt. Der frühere Bundeskanzler ist Chef der Aktionärsversammlung der Nord Stream AG, außerdem Präsident des Verwaltungsrates der Nord Stream 2 AG. Die Nord Stream AG, an der neben Gazprom als Mehrheitsaktionär auch deutsche, niederländische und französische Unternehmen beteiligt sind, betreibt eine im Jahr 2011 eingeweihte erste Gas-Pipeline durch die Nordsee. Die im schweizerischen Zug angesiedelte, vollständig zu Gazprom gehörte Nord-Stream-2-AG verantwortet die geplante zweite Pipeline, um die derzeit so gestritten wird.

Daneben fungiert Schröder als Aufsichtsratsvorsitzender des russischen Ölkonzerns Rosneft, ebenfalls ein riesiges Unternehmen und ebenfalls engstens mit der politischen Führung in Moskau verbunden. Außerdem ist Rosneft an einigen Raffinerien in Deutschland beteiligt.

Sämtliche Aufsichtsratsposten sind gut dotiert. Frühere, inzwischen möglicherweise nicht mehr ganz aktuelle Schätzungen gingen von 250 000 Euro für das Engagement bei Nord Stream AG und von 600 000 Euro für den Posten bei Rosneft aus.

"Er schadet dem Land, dem er dienen soll"

Aus der Opposition kommen längst scharfe Töne. So schrieb die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf Twitter: "Es wird Zeit, konkret darüber nachzudenken, Gerhard Schröder Ausstattung eines Altbundeskanzlers zu entziehen. Er schadet dem Land, dem er dienen soll". Ähnlich äußerte sich Stefan Müller, der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU im Bundestag. "Wer sich von Autokraten bezahlen lässt, braucht kein Geld vom deutschen Steuerzahler", so Müller.

In der SPD dagegen ist es bisher still. In den vergangenen Tagen hatten führende Sozialdemokraten Schröder Äußerungen zur Ukraine-Krise scharf kritisiert. Zum neuen Job des Ex-Kanzlers gibt es bisher keinen Kommentar. Vielleicht fragen sich die meisten in der SPD sowieso: Was soll man dazu auch noch sagen?