Von Stefan Braun, Berlin

Mit einem harten Nein hat das Auswärtige Amt den Job-Wunsch eines ehemaligen Diplomaten beerdigt. Der frühere Spitzenbeamte wollte Aufsichtsratschef bei einer Nord-Stream-2-Tochter werden. Mit ihrer Ablehnung konnte Außenministerin Annalena Baerbock gerade noch verhindern, dass in der aufgeladenen Situation um die Ukraine-Krise und den Umgang mit Russland bei Freunden wie Gegnern neue Irritationen ausgelöst wurden.

Der ehemalige deutsche Botschafter Dieter Haller hatte dem Ministerium schon im Dezember angezeigt, dass er Vorsitzender des Aufsichtsrats eines neu zu gründenden Unternehmens werden wolle. Haller war verpflichtet, das anzuzeigen. Baerbock stoppte alle seine Ambitionen nun mit der Begründung, eine interne Überprüfung habe ergeben, "dass die Aufnahme der Tätigkeit zu untersagen ist, da durch sie dienstliche Interessen beeinträchtigt werden".

Was im Diplomatendeutsch noch offengelassen wird: wie diese Beeinträchtigung ausgesehen hätte. Tatsächlich hat die Grünen-Politikerin mit diesem Schritt verhindert, dass die heikle Personalie bei den europäischen Partnern wie den amerikanischen Verbündeten für zusätzlichen Ärger hätte sorgen können. Schon jetzt schauen manche in Washington, Brüssel und Kiew mit großer Skepsis auf Berlins unentschlossene Haltung. Mit Hallers offizieller Bestellung hätte das noch zugenommen. Hätte ausgerechnet ein früherer deutscher Top-Diplomat hochoffiziell dafür gekämpft, das Pipeline-Projekt über die letzten Hürden bis zur endgültigen Genehmigung zu hieven, dann hätte das Ansehen der deutschen Diplomatie erheblichen Schaden genommen.

Allerdings war die Verbindung zu Nord Stream 2 aus Hallers Mitteilung im Dezember zunächst offenbar nicht ersichtlich gewesen. Und offen war wohl auch geblieben, wann Haller den Job antreten würde. Neue Brisanz erhielt das Ganze erst, als an diesem Mittwoch bekannt wurde, dass das Unternehmen "Gas for Europe" als Tochter der Nord Stream 2 AG in Rostock registriert worden war. Ihre offizielle Aufgabe: Eigentümerin und Betreiberin der Gaspipeline Nord Stream 2 in deutschen Hoheitsgewässern und auf deutschem Boden. Ihr faktisches Ziel: alle Bedingungen zu erfüllen, um die noch ausstehende Zertifizierung des Projekts durch die Bundesnetzagentur in Bonn zu gewährleisten. Über Gas for Europe hatte als Erstes T-Online berichtet.

Haller war früher Leiter der Wirtschaftsabteilung

Als das Auswärtige Amt von der Verbindung zwischen Gas for Europe und Nord Stream 2 erfuhr, teilte Baerbocks Ministerium Haller am Donnerstag unverzüglich mit, dass es ihm die Übernahme des Aufsichtsratspostens untersage. Haller selbst äußerte sich zu der Entwicklung bislang nicht.

Der 68-Jährige arbeitete bis zu seinem Ausscheiden aus dem diplomatischen Dienst 2018 fast 40 Jahre als Botschafter und hoher Beamter für das Auswärtige Amt. Er war unter anderem deutscher Botschafter in Südafrika und in Saudi-Arabien. Außerdem leitete er einige Jahre die Wirtschaftsabteilung. Haller galt als jovialer und selbstbewusster Diplomat, der - insbesondere in Saudi-Arabien - vor allem um gute wirtschaftliche Beziehungen bemüht war. Als besonderer Vorkämpfer für Menschenrechte war er in den Reihen der Diplomaten nicht bekannt gewesen.

Noch heikler als dieses Image aber könnte jetzt aus Sicht der Außenministerin gewesen sein, dass er als Leiter der Wirtschaftsabteilung möglicherweise auch an Gesprächen über die Ostseepipeline beteiligt war. Eine offizielle Bestätigung des Ministeriums gibt es dafür bisher nicht. Doch schon die Möglichkeit machte ein Ja zu dem Job aus Sicht des Auswärtigen Amtes unmöglich.