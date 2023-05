Bundeskanzler Olaf Scholz wird mit militärischen Ehren am State House in Nairobi, Kenia, empfangen.

Eigentlich möchte Olaf Scholz in Kenia und Äthiopien Partnerschaften pflegen. Doch Klimawandel, der Krieg in der Ukraine und das Gebäudeenergiegesetz verfolgen ihn bis nach Nairobi.

Von Daniel Brössler, Nairobi

William Ruto hat wirklich alles gegeben. Die Begrüßung mit militärischen Ehren, bei der die Mitglieder der Kapelle unter imposanten Mützen aus dem Fell schwarz-weißer Stummelaffen schwitzen. Dann die von Ruto bei der Pressekonferenz angestimmte Hymne auf die "tiefe" deutsch-kenianische Freundschaft und der vom Präsidenten verkündete Beitritt Kenias zum von seinem Gast Olaf Scholz ins Leben gerufenen Klimaklub. Schließlich auch noch das Lob für die in Berlin so gefragten Migrationspartnerschaften. "Karibu, Kanzler, willkommen", hat er noch gesagt und zum Schluss seinem "guten Bruder" Olaf Scholz überschwänglich für dessen Besuch gedankt.

Danach ist unter dem riesigen Baldachin vor dem weißen State House in Nairobi nun Scholz an der Reihe. Eigentlich kann er nicht anders, als überwältigt zu sein. Und wer weiß, vielleicht ist er es ja auch. Ruto ist dem Kanzler schon ein paar Mal begegnet, zuletzt im März in Berlin. Er weiß also schon, dass der Deutsche nicht so aus sich herausgeht. "Danke für den herzlichen Empfang, lieber Staatspräsident. Ich freue mich sehr, heute hier in Kenia zu sein", sagt Scholz schließlich artig. Ruto scheint das zu reichen. Er lächelt zufrieden. Es sieht so aus, als möge er Scholz und Deutschland sowieso. Und das, obwohl er gleich weit mehr über die Feinheiten deutscher Gesetzgebung, speziell im Bereich der Gebäudeenergie, erfahren wird, als ihm lieb sein dürfte.

Afrika verdiene eine "stärkere Stimme"

Erst einmal aber würdigt Scholz das Jubiläum der 60-jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Kenia sowie "vereinte Ambitionen" beim Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel. Scholz schwärmt auch von der "Win-win-Situation", wenn Deutschland seine Tore öffnet für Fachkräfte aus afrikanischen Ländern, die im Gegenzug unerwünschte Migranten zurücknehmen. Kenia sei eine "gefestigte Demokratie", lobt Scholz, und ein "stabilisierender Faktor in einer unruhigen Region". Er würdigt auch Kenias Bemühungen für Frieden im Sudan und wiederholt noch einmal seine Forderung, die Afrikanische Union ähnlich der Europäischen Union in den mächtigen Klub der G 2o aufzunehmen. Afrika verdiene eine "stärkere Stimme".

Im vergangenen Mai, relativ früh in seiner Amtszeit, hatte der Bundeskanzler Senegal, Niger und Südafrika besucht - damals noch unter dem frischeren Eindruck des russischen Überfalls auf die Ukraine. Scholz ging es darum, der Propaganda Russlands entgegenzuwirken, das seinen Angriffskrieg in Afrika mit erstaunlichem Erfolg als Folge westlichen Vorrückens vermarktete. Von Dakar bis Kapstadt hielt Scholz dagegen, doch keiner seiner Gastgeber ließ sich vollends überzeugen. Zumindest in dieser Hinsicht hat es Scholz diesmal leichter. Gerade Kenia orientiert sich traditionell westlich. An der Seite von Scholz bekräftigt Ruto, Kenia stehe im Ukraine-Krieg auf der Seite des internationalen Rechts. "Wichtig und bedeutsam" nennt das Scholz.

Detailansicht öffnen Olaf Scholz mit William Ruto, Präsident von Kenia. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Die zweite Afrika-Reise nur ein Jahr nach der ersten soll zeigen, wie sehr Scholz die Partnerschaftspflege auf dem Nachbarkontinent am Herzen liegt. "Afrika ist für uns in Deutschland, ist für uns in Europa von zentraler Bedeutung. Deshalb ist es eben Teil einer solchen langfristig angelegten politischen Entscheidung, dass ich jetzt erneut hier in Afrika mit Staats- und Regierungschefs spreche", proklamiert er vor dem Nelson-Mandela-Saal der Afrikanischen Union in Addis Abeba. Der Zusammenschluss von 55 afrikanischen Staaten residiert in einem modernen Glasbau mit Aufzügen, in denen die Stockwerke mit chinesischem Akzent angesagt werden - eine dezente Erinnerung daran, worum es eben auch geht: die Konkurrenz zu China, das in Afrika baut, investiert und großzügig Kredite ausreicht. Hinzu kommt Russland, dessen ruchlose Wagner-Truppe in Afrika für Meistbietende mordet. Scholz setzt dem das Angebot einer Partnerschaft "auf Augenhöhe" entgegen, wie er immer wieder betont.

Detailansicht öffnen Scholz mit Moussa Faki Mahamat, Vorsitzender der Kommission der Afrikanischen Union. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Weil existierende Augenhöhe eigentlich nicht extra betont werden müsste, klingt das gönnerhafter, als es Scholz lieb sein kann. Worauf er ja eigentlich hinauswill, ist eine neue Weltsicht. Es sei die Zeit, "wo wir einen Neustart machen müssen, was die Nord-Süd-Beziehungen betrifft", sagt er. Scholz stellt sich die Welt der Zukunft "multipolar" vor - mit vielen starken Mächten über den Globus verteilt. Das Ziel, sich mit ihnen beizeiten gut zustellen, bildet so etwas wie den Kern des außenpolitischen Denkens des Olaf Scholz.

Kenia deckt bereits jetzt 92 Prozent seines Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen

In Nairobi besucht er eine Schule für humanitäre Friedensunterstützung, an der ostafrikanische Peacekeeper in der Entschärfung improvisierter Sprengsätze geschult werden. Vor allem aber will er Kenia als leuchtendes Vorbild für den Klimaschutz preisen. "Kenia ist ein inspirierender Klimachampion", lobt er. Schon jetzt deckt das ostafrikanische Land 92 Prozent seines Bedarfs aus erneuerbaren Energien, wie Ruto hervorhebt. 100 Prozent sollen es bis 2030 werden. Deutschland möchte erst 2045 so weit sein, und die Mühen auf dem Weg dahin verfolgen Scholz bis Nairobi.

Ob das Gebäudeenergiegesetz zum Heizungstausch nach anhaltender Kritik verschoben werden müsse, wird Scholz während der Pressekonferenz gefragt. Ausführlich schildert Scholz erst einmal, was die Bundesregierung schon alles für die Energiewende unternommen habe. Nun habe sie im Falle der Gebäudeheizungen ein Gesetz auf den Weg gebracht, "das viele Antworten zu geben versucht hat", erläutert der Kanzler, während Ruto angestrengt der Übersetzung lauscht. Das sei auch "sehr umfassend gelungen". Aber wie einst SPD-Fraktionschef Peter Struck gesagt habe, komme kein Gesetz so aus dem Bundestag, wie es hineingegangen sei. Er sei aber sicher, dass "darüber die Essenz des Anliegens nicht infrage gestellt ist".

Auch seinen Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen nimmt Scholz vom fernen Nairobi aus in Schutz in der Affäre um seinen Staatssekretär Patrick Graichen, der mit darüber entschieden hatte, seinen Trauzeugen Michael Schäfer zum Geschäftsführer der Deutschen Energie-Agentur (Dena) zu machen. "Er hat gesagt, dass Entscheidungen, die falsch gelaufen sind und kritisierbar sind, korrigiert werden müssen. Das ist passiert", sagt Scholz. Er gehe davon aus, dass "auch alles andere entsprechend der Regeln, die wir haben, erfolgen wird".

Am Samstag will sich Scholz dann Klimaschutz anschauen, der schon jetzt funktioniert. Er hat sich zur Besichtigung angesagt im Geothermiekraftwerk Olkaria. Es wurde bereits 1981 in Betrieb genommen, ist das größte Kraftwerk Afrikas dieser Art und deckt etwa die Hälfte des kenianischen Energiebedarfs.