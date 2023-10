Scholz in Ägypten:"Wir lassen die Menschen nicht allein"

Wenn man so will, entwickelt sich an diesem Tag ein Doppelspiel zwischen Scholz und dem von ihm so geschätzten Joe Biden. Während der US-Präsident in Tel Aviv auf die Israelis einwirkt, vielleicht doch nicht die ganz große Bodenoffensive im Gazastreifen zu starten, um der libanesischen Hisbollah und Iran keinen Vorwand für einen Kriegseintritt zu liefern, versucht Scholz arabische Staaten wie erst Jordanien und nun Ägypten in die Pflicht zu nehmen. Auch um den Menschen in Gaza mehr zu helfen.

Wie die Bundesregierung am Mittwoch bekannt gab, sind bei dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober auch Deutsche ums Leben gekommen. Die Regierung gehe von einer einstelligen Zahl deutscher Staatsangehöriger aus, "die dem Hamas-Terror zum Opfer gefallen sind", teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts mit.

Der Kanzler reist in eine Region am Abgrund

Deutschland stehe fest an der Seite Israels, es habe jedes Recht, sich zu verteidigen, das macht Scholz immer wieder klar, aber er sieht es als Teil deutscher Staatsräson auch an, mit solchen Besuchen wie in Kairo mitzuhelfen, einen großen Krieg gegen Israel zu verhindern. Am Rande heißt es, an diesem Donnerstag reise auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in die Region, Freitag erneut Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Am Samstag will Ägypten eine große Nahost-Konferenz ausrichten, um Lösungen zu beraten, für Deutschland soll Baerbock teilnehmen.

Diese Kanzlerreise ist eine in eine Region am Abgrund. Wenn es für die Fragilität noch eines Beweises bedurfte, erfährt der Kanzler sie, als er am Vorabend auf dem Flughafen Ben Gurion im Regierungsflugzeug Konrad Adenauer sitzt, von Tel Aviv nach Kairo abfliegen will. Dann ertönen heulende Sirenen.

"Raus, raus, raus. Schnell!", brüllen Sicherheitsleute, mitreisende Journalisten und die Delegation stürmen hastig die Treppen hinunter, gehen draußen auf dem Rollfeld in Deckung und legen sich auf den Betonboden. Der Kanzler wird hastig mit einem Wagen weggefahren zu einem Schutzraum. Einige Augenblicke später sind ein lauter Knall zu hören und Explosionen ganz in der Nähe am Himmel zu sehen. Der "Iron Dome" hat zwei Raketen abgefangen, die offensichtlich den Flughafen treffen sollten.

Als Scholz es dann doch nach Mitternacht nach Kairo schafft, ist eine neue Hiobsbotschaft eingetroffen - aber er ist sehr vorsichtig, beschuldigt nicht Israel, für die Explosion an einem Krankenhaus in Gaza mit womöglich vielen Toten verantwortlich zu sein. Er mahnt, die Ermittlungen abzuwarten. Auch al-Sisi vermeidet es, Israel anzuprangern - ein wichtiges Signal an die arabische Welt. Er mahnt allgemein: "Ich verurteile im Namen Ägyptens alle Operationen, die Zivilisten zum Ziel haben."

"Wir sind total gegen die Evakuierung der Menschen auf den Sinai"

Doch Scholz' Leute räumen ein, dass es auch ein Krieg der Informationen ist, dass die Wahrheit, dass es vielleicht eine fehlgeleitete Rakete aus Gaza selbst war, kaum noch durchdringt. "Jeder ist da in seinem Echoraum", formuliert es ein Beamter des Kanzleramts. Auch die Bilder aus Berlin zeigen, wie die Stimmung sich gefährlich aufheizt. Dazu ein versuchter Brandanschlag auf eine Synagoge. Für Scholz gehört zur deutschen Staatsräson auch der Schutz jüdischen Lebens. Er kündigt aus Kairo noch mehr Polizeischutz an. Um den Zorn auf der arabischen Seite zu dämpfen, versucht er al-Sisi für eine Öffnung des ägyptischen Grenzübergangs Rafah zum Gazastreifen zu bewegen.

Neben mehr als 1400 Toten in Israel soll es auch bereits mehr als 3400 Todesopfer in Gaza geben. "Die Menschen dort brauchen Wasser, Nahrung und Medikamente", betont Scholz. "Wir lassen die Menschen nicht allein." Al-Sisi ist da offen, Ägypten könnte die Hilfsgüter empfangen und nach Gaza bringen, über Rafah. "Wir würden diesen Grenzübergang öffnen, wenn es die Lage erlaubt." Er meint damit eine Feuerpause.

Anders als viele westliche Staaten in der Vergangenheit sind die arabischen Staaten in der Region bisher nicht bereit, Flüchtlinge aus Gaza aufzunehmen. Al-Sisi wird hier sehr deutlich. Eine Idee wäre es, sie auf dem Sinai anzusiedeln. "Wir sind total gegen die Evakuierung der Menschen auf den Sinai", sagt er. Das würde bedeuten, der Sinai würde die Basis für weitere Angriffe auf Israel. Was für Ägypten, das bisher in Frieden mit Israel lebt, dann zu einem Sicherheitsrisiko würde, da Israel sich dagegen wehren müsste, mit Angriffen auf ägyptisches Territorium.

In Ägypten lebten 105 Millionen Menschen, auch die öffentliche Meinung sei klar dagegen, meint der autoritär regierende Präsident. Scholz sieht in al-Sisi eine Schlüsselfigur, er warnt vor der ägyptischen Presse erneut - und namentlich - Iran und Hisbollah davor, in den Konflikt einzugreifen. "Ägypten und Deutschland eint das Ziel, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern", sagt er zu al-Sisi. "Ich hoffe, dass wir uns bald in Berlin oder in Kairo wieder begegnen."