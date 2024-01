Mit einem Trauerstaatsakt und einem Gottesdienst nimmt die Politik in Berlin an diesem Montag Abschied vom früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble ( CDU ). Es werden mehr als 1500 Gäste erwartet. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat auch Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) ihre Teilnahme angekündigt. Aus dem Ausland reisen unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an.

Macron wird ebenso wie der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz beim Staatsakt am Nachmittag im Bundestag sprechen. Dieser beginnt um 15 Uhr und wird hier im Livestream zu sehen sein. Zuvor wird im Berliner Dom ein Gottesdienst gefeiert, dort wird die kommissarische Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fehrs, predigen.

Wolfgang Schäuble gehörte mehr als 50 Jahre dem Bundestag an und war darüber hinaus in seiner politischen Karriere auch Bundesminister, Partei- und Fraktionschef. Er war am Zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 81 Jahren gestorben und wurde am 5. Januar in seiner Heimatstadt Offenburg beigesetzt.