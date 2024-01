„Was für ein politisches Leben!“

Offenburg war Schäubles Heimat, er war Ehrenbürger der Stadt am Rande des Schwarzwalds. An Weihnachten habe sich Schäuble hier bewusst, den Tod vor Augen, von der Kirche verabschiedet, berichtet die badische Landesbischöfin Heike Springhart, die den Gottesdienst leitet. Am ersten Weihnachtsfeiertag sei er noch einmal mit der Familie Rehrücken essen gewesen – und so konnte er anderntags „gelassen und weise sterben, ohne Angst“.