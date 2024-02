Die USA haben die Alliierten in Europa über eine neuartige russische Anti-Satelliten-Waffe informiert. Diese soll im Weltall stationiert werden und die Möglichkeit haben, Satelliten zu stören oder abzuschießen, wie US-amerikanische Medien melden. Russland könnte damit das Rückgrat moderner ziviler Kommunikation und Kriegsführung schwächen. Die Waffe sei bisher weder einsatzbereit noch in der Erdumlaufbahn, heißt es in den Medienberichten, die auf anonymen Quellen in der US-Regierung beruhen. Eine offizielle Bestätigung der Informationen liegt bisher nicht vor.

Die neuartige russische Waffe sei für den Einsatz im Weltall bestimmt und beruhe auf Atomtechnologie, heißt es. Allerdings ist bisher nicht öffentlich bekannt, ob es sich um eine Atomwaffe handelt oder um eine Waffe, die von Kernenergie gespeist wird. Atomwaffen könnten Satelliten durch Sprengungen oder radioaktive Strahlung ausschalten. Es gibt auch Hinweise darauf, dass die russische Rüstungsindustrie an Möglichkeiten forscht, mit Kernreaktoren im All große Mengen Energie zu erzeugen, um die Kommunikation feindlicher Satelliten zu stören.

Die Nachricht wurde auf unübliche Weise öffentlich

Mit beiden Waffengattungen würde Russland möglicherweise den Weltraumvertrag von 1967 verletzen. Dieser verbietet es den Vertragsstaaten ausdrücklich, Atomwaffen im Weltraum zu stationieren. Technologie, die das Abschießen von Satelliten ermöglicht, zum Beispiel durch Raketen, existiert jedoch bereits: Neben Russland sind auch die USA und China dazu in der Lage.

In Washington hat die Nachricht über die russischen Pläne große Aufregung ausgelöst, nicht zuletzt, weil sie auf ziemlich unübliche Weise publik wurde. Den Startschuss gab Mike Turner, Vorsitzender des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, mit einer rätselhaften Botschaft. Über die sozialen Medien forderte der Republikaner am Mittwoch Präsident Joe Biden auf, sämtliche nachrichtendienstlichen Informationen über eine "ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit" freizugeben.

Turner teilte dabei mit, sein Ausschuss habe sämtliche Mitglieder des Kongresses über die Gefahr informiert. Die danach aufkommende Panik versuchten andere Repräsentanten umgehend wieder zu dämpfen. Es handle sich wohl um eine "ernsthafte" Bedrohung, beschwichtigte etwa der Demokrat Jim Himes, ebenfalls Mitglied des Geheimdienstausschusses, aber es bestehe keine unmittelbare Gefahr für die USA. "Das wird Ihren Donnerstag nicht ruinieren", bemerkte Himes etwas salopp. Auch Mitglieder des Geheimdienstausschusses im Senat teilten mit, sie würden die Angelegenheit schon seit Längerem genau beobachten.

Steckt ein politisches Manöver dahinter?

Es dauerte nicht lange, bis erste Details über die russischen Waffenpläne an die Medien durchsickerten. Das Weiße Haus reagierte ungehalten auf die Kommunikation des Republikaners Turner. Er sei "etwas überrascht", sagte der Nationale Sicherheitsberater, Jake Sullivan, bei einem Medienauftritt. Er hatte für Donnerstag ohnehin ein Treffen mit der "Gang of Eight" geplant, den führenden Vertretern von Senat und Repräsentantenhaus sowie deren Geheimdienstausschüssen.

Der Hintergrund von Turners Manöver gab Anlass zu ebenso wilden Spekulationen wie die neuartige russische Waffe. Der Republikaner ist erst gerade von einer Reise nach Kiew zurückgekehrt und hat seine Parteifreunde dazu aufgefordert, möglichst rasch zusätzliche Gelder für die Aufrüstung der Ukraine zu versprechen. Ein entsprechendes Gesetz mit 60 Milliarden Dollar hat der Senat am Montagmorgen beschlossen. Speaker Mike Johnson weigert sich jedoch bisher, dieses dem Repräsentantenhaus zur Abstimmung zu unterbreiten.

Russland spricht von einer "bösartigen Unterstellung"

Möglicherweise wollte Turner den Druck auf Johnson erhöhen, um ihn umzustimmen. Der Speaker denkt bisher jedoch nicht daran, einzulenken. Er ist ein enger Verbündeter von Donald Trump, der Stimmung macht gegen weitere Zahlungen an die Ukraine. Johnson scheint dem Beschluss aus dem Senat einen eigenen entgegenstellen zu wollen. Dabei sollen die Ukraine-Gelder verbunden werden mit Maßnahmen zur Abschottung der Grenze zu Mexiko.

Der Kreml stellte die US-Informationen als Propaganda des Weißen Hauses dar, um den Kongress dazu zu bewegen, mehr Kriegsgerät für den Kampf gegen Russland zur Verfügung zu stellen. Das sei "offensichtlich", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Russlands stellvertretender Außenminister Sergej Riabkow sagte der Nachrichtenagentur Tass, die amerikanischen Berichte seien eine "bösartige Unterstellung".

Am Rand eines Nato-Treffens in Brüssel sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), ihm lägen bislang keine Erkenntnisse darüber vor, dass Russland möglicherweise atomare Anti-Satelliten-Waffen im Weltraum stationieren wolle. "Wir müssen die technischen Fragen klären und dann sehen, was daraus folgert", sagte der Minister.