In Büchel läuft bisher alles nach Plan. Auf dem Fliegerhorst in der Eifel sollen unterirdisch US-Atombomben deponiert sein, streng bewacht von US-Soldaten. Im Rahmen der nuklearen Teilhabe der Nato würden diese im Ernstfall von deutschen Kampfpiloten ins Ziel geflogen. Bisher waren für die nukleare Teilhabe Bundeswehr- Tornados vorgesehen, die sollen nun durch atomwaffenfähige F-35 -Tarnkappenjets ersetzt werden. 35 Stück werden im Rahmen des Sondervermögens der Bundeswehr angeschafft. Und dafür muss der Flugplatz in Büchel umgebaut, Start- und Landebahn müssen modernisiert werden. Bis 2026 soll alles weitgehend fertig sein für die neue Ära.

Doch wer dann im Weißen Haus sitzen wird, das ist die große Unbekannte. Im Kalten Krieg waren die Atombomben auf deutschem Boden ein Teil des atomaren Schutzschirms über Europa, eine wichtige Abschreckungsmaßnahme gegen die Sowjetunion. Inzwischen führt Russland wieder Krieg in Europa; die Bomben dienen der Abschreckung gegen Moskau, damit es nicht zu einer kompletten Eskalation und schlimmstenfalls einem Atomkrieg kommt. Doch nach den jüngsten Aussagen des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump, nicht mehr selbstverständlich zu Nato-Beistandspflichten zu stehen, malen einige Sicherheitspolitiker bereits ein anderes Szenario aus. Danach stehen dann zwar in Büchel künftig hochmoderne F-35 startklar bereit, aber es gibt keine atomare Abschreckung mehr, weil die Amerikaner ihre Bomben abgezogen haben.

Verteidigungsminister Boris Pistorius: "Ich kann nur davor warnen."

Muss also Europa selbst atomar aufrüsten? Der Streit geht quer durch die Parteien. Bei der SPD will das Europawahl-Spitzenkandidatin Katarina Barley nicht ausschließen, was ihr umgehend einen Rüffel von Verteidigungsminister Boris Pistorius (ebenfalls SPD) eingebracht hat: "Ich kann nur davor warnen, mit dieser Leichtfertigkeit eine solche Diskussion vom Zaun zu brechen", sagte er im TV-Sender "Welt". Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, betonte im Deutschlandfunk, man können nicht einfach mal zehn Atombomben irgendwo hinstellen. "Das ist ein gewachsenes, ausgefeiltes System, in dem eben ganz Europa geschützt werden muss." Immer wieder wird über eine Kooperation mit den Atommächten Großbritannien und Frankreich diskutiert, aber die haben viel zu wenig Sprengköpfe im Vergleich zu Russland. Ihr Arsenal ist relativ klein, enthält vor allem große Bomben. Nur die Amerikaner verfügen über ein taktisch so breites Arsenal wie die Russen, was ihnen abgestufte Reaktionen ermöglichte, je nach Angriffsart.

Der verstorbene FDP-Außenminister Guido Westerwelle nannte die US-Atomwaffen in Deutschland einst "Relikte des Kalten Krieges". Nun schreibt FDP-Chef Christian Lindner in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Die jüngsten Äußerungen von Donald Trump sollten wir als Aufforderung verstehen, dieses Element europäischer Sicherheit unter dem Dach der Nato weiterzudenken." Er regt Gespräche mit London und Paris an, um auszuloten, ob sie bereit wären, "die eigenen strategischen Befähigungen für die kollektive Sicherheit vorzuhalten oder auszubauen".

Der Militärhistoriker Sönke Neitzel von der Universität Potsdam beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema. Er macht sich Gedanken, wie Wladimir Putin die jüngsten Äußerungen Trumps aufnimmt: "Wenn er das Gefühl hat, die USA werden nicht für Litauen, das Baltikum einen Nuklearkrieg riskieren, könnte er auf Risiko fahren, dort angreifen, und wenn er dann damit durchkommt, die Nato spalten." Im Kalten Krieg seien die Folgen eines Angriffs von den USA klar formuliert gewesen, deswegen habe die Abschreckung funktioniert.

Bisher hätten aber nur Russland und die USA "ein gegenseitiges Abschreckungspotenzial", weil es "skalierbar" sei, betont Neitzel im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Diese Flexibilität hätten Franzosen und Briten bei ihrem Arsenal eben nicht. Neitzel hält deshalb von der aktuellen Debatte wenig. "Die Europäer können nicht einen Nuklearschirm aufbauen, der den USA entspricht. Das ist meines Erachtens völlig unrealistisch." Was allerdings in der sicherheitspolitischen Szene schon diskutiert werde, sei die Frage, ob nicht Länder wie Deutschland, Polen oder Italien sich ein Nuklearwaffenpotenzial wie Israel zulegen sollten (Israel hat den Atomwaffenbesitz offiziell nie eingeräumt, soll aber über einige Hundert Sprengköpfe verfügen). "Aber das wäre natürlich politisch eine echte Zeitenwende, weil ja Deutschland 1990 noch mal den Sperrvertrag unterschrieben hat", räumt Neitzel ein. "Und die Frage ist: Wollen die Amerikaner das überhaupt?"

Ohne deren Hilfe und Zustimmung sei eine nukleare Aufrüstung kaum denkbar. Deshalb glaubt Neitzel, dass die Diskussion folgenlos bleiben werde: "Da kommt natürlich nichts bei raus." Wenn die Bundesregierung es nicht einmal schaffe, die Wehrpflicht wieder einzuführen oder die Munitionsproduktion wirklich zu steigern, "dann müssen wir von einer solchen Dimension gar nicht erst reden".

Wäre eine Kooperation mit Frankreich machbar?

Der Nuklearwaffenexperte Frank Sauer von der Bundeswehrhochschule in München findet hingegen, dass die Bundesregierung eine Atomkooperation etwa mit den Franzosen "zumindest mal ausloten" sollte. Präsident Emmanuel Macron habe die Hand ausgestreckt und betont, es gehe um existenzielle europäische Aufgaben. Aber auch Sauer hegt Zweifel, ob eine Kooperation überhaupt machbar ist: "Abschreckung ist die Fähigkeit mal Glaubwürdigkeit. Und wenn mir die richtige Fähigkeit fehlt, kann ich nicht glaubwürdig sein mit der Drohung", sagte er der SZ. Zudem könne man ja nicht ausschließen, dass die Rechtspopulistin Marine Le Pen Frankreichs nächste Präsidentin werde. Sie lehne eine etwaige Teilhabe Deutschlands an der Force de Frappe ab.

Auch der Sicherheitsexperte Nico Lange, der unter der CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer dem Leitungsstab im Verteidigungsministerium vorstand, hält erkennbar wenig von der Nukleardiskussion. Die dürfe nicht vom "Aufbau stärkerer konventioneller Abschreckung in Nato-Europa" ablenken. "Putins imperiale Ambitionen müssen wir zunächst einmal konventionell abschrecken können", schrieb er auf X, früher Twitter.

Am Bundeswehrstandort Büchel setzen sie derweil darauf, dass die Ausbauarbeiten rasch voranschreiten und alles für die Ankunft der F-35-Flieger bereit gemacht wird - und dass die Atom-Zusammenarbeit mit den Amerikanern weiterläuft.