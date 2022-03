Angelika Nußberger war 2011 bis 2019 Richterin - und zuletzt Vizepräsidentin - des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Sie ist Professorin für Verfassungs- und Völkerrecht an der Universität Köln, hat neben Jura auch Slawistik studiert und kennt Russland seit ihrem Studium in den 80er-Jahren.

Als Mitglied des Europarates stand Russland immer mit einem Bein in Europa. Nun wird sein Ausschluss diskutiert. Ein Abschied ohne Wiederkehr? Fragen an die frühere Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Angelika Nußberger.

Interview von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Russland gehört zu den 47 Staaten im Europarat - vor wenigen Tagen sind seine Repräsentationsrechte in dessen Gremien suspendiert worden. War es falsch, so lange auf Kooperation und guten Willen zu setzen? Und könnte der Europäische Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) den Angriff auf die Ukraine verurteilen? Ein Gespräch mit Angelika Nußberger, 58, Ex-Vizepräsidentin des EGMR und Direktorin der Akademie für europäischen Menschenrechtsschutz an der Uni Köln.