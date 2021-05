Von Constanze von Bullion, Berlin

Wenige Stunden dauert seine Reise erst, da sorgt Robert Habeck schon für Aufregung. Der Grünen-Vorsitzende zeigt sich offen für Waffenlieferungen an die Ukraine, die er bis Donnerstag besucht: "Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung, kann man meiner Ansicht nach, Defensivwaffen, der Ukraine schwer verwehren", sagt der Grünen-Vorsitzende am Ende des ersten Tages dem Deutschlandfunk.

Auf den Hinweis, dass diese Haltung dem Grünenprogramm widerspricht, sagte Habeck: "Natürlich sind wir eine Partei, die aus dem Pazifismus kommt, und jeder Konflikt ist ein Elend, und wenn die Menschen sterben, ist das schlimm." Wer sich mit der Krisenregion etwas beschäftige, könne aber "zumindestens Hilfe zur Selbsthilfe, zur Verteidigung" nicht ablehnen.

Seit sieben Jahren bekämpfen sich prorussische Separatisten und ukrainische Regierungstruppen in der Ostukraine schon. Mehr als 13 000 Menschen sind nach UN-Schätzungen dabei getötet worden. Der Waffenstillstand ist brüchig, nach neuerlichen Auseinandersetzungen hat die ukrainische Regierung Waffenlieferungen aus dem Westen gefordert. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die im Ukraine-Konflikt immer wieder vermittelt hat, lehnt es strikt ab, dass Deutschland solchen Wünschen nachkommt - auch aus Sorge, die Auseinandersetzungen womöglich noch anzuheizen.

Auch bei den Grünen war es Konsens, Rüstungsexporte in Krisenregionen abzulehnen. "Keine deutschen Waffen in Kriegsgebiete und Diktaturen", steht im Entwurf des grünen Wahlprogramms, das die Parteivorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock kürzlich präsentiert haben. Stattdessen fordern die Grünen darin ein strenges Rüstungsexportkontrollgesetz für Deutschland und eine "restriktive Rüstungsexportkontrolle der EU mit einklagbaren strengen Regeln und Sanktionsmöglichkeiten".

Wieso verlässt Habeck die Grünen-Linie?

Ihr neues Grundsatzprogramm wird noch deutlicher: "Exporte von Waffen und Rüstungsgütern an Diktatoren, menschenrechtsverachten­de Regime und in Kriegsgebiete verbieten sich", heißt es da.

Wieso Habeck diese Linie nun verlässt und Waffenlieferungen an die Ukraine für legitim hält, bleibt zunächst offen. Seine Stellungnahme hat er am Ende des ersten Besuchstages abgegeben, offenbar unter dem Eindruck des vorausgegangenen Gesprächs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. Am Dienstag will Habeck Konfliktgebiete im Donbass besuchen.

Habecks Reisegruppe dürfte im Laufe des Montags etliche Protestnoten aus Berlin erhalten haben. "Die Forderung, der Ukraine sogenannte Abwehrwaffen zu liefern, ist leichtfertig und unterstreicht erneut, wie wenig regierungsfähig und unaufrichtig die Grünen derzeit auftreten", sagt SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dem Spiegel. Während die Grünen Waffenlieferungen aus EU-Staaten in Spannungsgebiete beenden wollten, "verkennt der ehemalige Landesumweltminister das komplexe Krisenmanagement in der Region und die innere Situation in der Ukraine". Vor dem Hintergrund der Entspannungsbemühungen durch die OSZE und das Normandie-Format seien Habecks Aussagen "kontraproduktiv und gefährlich".

"Die Grünen sind für Waffenlieferungen in Krisengebiete?", fragte FDP-Generalsekretär Volker Wissing in einem Tweet, den er mit einem überraschten Emoji garnierte. Die Linken-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow wies die Grünen auf ihr eigenes Grundsatzprogramm hin. "Gilt das noch?", fragte sie auf Twitter. Habecks Sprecherin, die am Dienstag mit ihm in der Ostukraine unterwegs war, war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.