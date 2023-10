Der Neffe des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., will nicht mehr für die Demokraten als Präsidentschaftskandidat antreten, sondern als parteiloser Kandidat ins Rennen gehen. "Ich bin hier, um mich zu einem unabhängigen Kandidaten für das Präsidentschaftsamt der Vereinigten Staaten zu erklären", sagte der 69-Jährige am Montag vor Anhängern in Philadelphia.