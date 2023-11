Ingo K. bemüht sich ruhig zu wirken, er zeigt sich höflich und respektvoll. Die Richter in Saal 2 des Oberlandesgerichts Stuttgart spricht er mit "Hohes Gericht" an, er sagt Danke und Entschuldigung, wenn er es für angebracht hält. Sieben Monate lang hat er hier hinter Sicherheitsglas gesessen, meistens montags und mittwochs, als es hieß: Die Bundesrepublik Deutschland gegen Ingo K. Die Bundesanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, dass er sich in genau diesem Kampf wähnte, nur eben andersherum: Ingo K. gegen die Bundesrepublik. Und dass er deshalb am Morgen des 20. April 2022 auf Beamte geschossen hat.

Als der Staat an diesem Mittwoch sein Urteil gegen ihn spricht, wirkt Ingo K. ruhig. Nur ab und zu schüttelt er den Kopf. 14 Jahre und sechs Monate muss er in Haft, wegen mehrfachen versuchten Mordes an Polizisten. Dazu kommen unter anderem Waffendelikte. Eine mögliche Sicherungsverwahrung soll später geprüft werden. K. wollte die Polizisten töten, weil er ein "Reichsbürger" ist, davon ist das Gericht überzeugt.

Um kurz nach sechs Uhr rückte an jenem Morgen vor eineinhalb Jahren ein Spezialeinsatzkommando bei ihm an im Boxberger Ortsteil Bobstadt im Norden Baden-Württembergs. Die Polizisten kamen, weil Ingo K. eine Pistole der Marke Glock hatte, die er längst nicht mehr hätte besitzen dürfen. Die Waffenbehörde wollte ihm wegen verschiedener Geldstrafen die nötige Zuverlässigkeit nicht mehr attestieren. Aber Ingo K. gab die Pistole nicht ab.

Die Anklage forderte lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung

Was dann passiert ist, war im Sommer auf den LED-Wänden im Gerichtssaal zu sehen. Videoaufnahmen von jenem Morgen zeigen Beamten, die auf der Terrasse stehen, die Jalousien sind heruntergelassen. Ein Polizist setzt gerade den Trennschleifer an, als plötzlich Schüsse fallen. Der Mann wird in beide Beine getroffen und geht zu Boden. Drei weitere Schussserien peitschen in den folgenden Minuten in Richtung der Beamten. Erst nach zwei Stunden ergibt sich Ingo K.

Ein Akt äußerster Staatsfeindlichkeit? Im Gericht wurden Briefe von Ingo K. an Behörden besprochen, in denen er behauptet, die BRD besitze keine Legitimität. Zeugen berichteten, K. habe ihnen etwas von Chemtrails und von Echsenmenschen erzählt. Ein paar Monate vor der Tat war K. nach Boxberg auf den Selbstversorgerhof der Familie A. gezogen, die Beobachtern der "Reichsbürger"-Szene schon bekannt war.

Ingo K. habe sich seit der Flüchtlingskrise immer weiter radikalisiert, argumentierte die Anklage, bei "Querdenker"-Demos mitgemacht - und sich ein illegales Waffenarsenal beschafft, um sich auf eine Auseinandersetzung mit dem Staat vorzubereiten. Die Bundesanwaltschaft forderte lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung.

Ingo K. solle über sein Verhältnis zum Staat nachdenken, empfiehlt auch sein Verteidiger

Ingo K. und seine Verteidiger haben dieser Version immer widersprochen. Er "verarsche" einfach gern Leute, sagte der Angeklagte einmal, deshalb habe er diese ganzen Dinge erzählt. Die Schreiben an Behörden habe sein Vermieter geschrieben. Seine Verteidiger sagten, K. sei ein "Querulant", ein "Verschwörungstheoretiker", aber kein "Reichsbürger".

Und der SEK-Einsatz? Ein "Überfall" der Staatsmacht, so hat K. es einmal ausgedrückt. Die Sirenen und "Polizei"-Rufe von draußen habe er nicht wahrgenommen. Er habe bloß sich und seinen Sohn schützen wollen, der bei ihm lebte. Bei dem verletzten Polizisten, der bald nach der Tat in den Dienst zurückkehren konnte, hat er sich entschuldigt. K.s Verteidiger forderten einen Freispruch.

Das Gericht ist anderer Meinung. Es sieht vor allem die "staatsablehnende, staatsfeindliche Haltung" des Ingo K. bestätigt, die sich ausgewachsen habe zu einem "Hass gegen alles, was diesen Staat ausmacht", wie der Vorsitzende Richter es formuliert. Es grenze an ein Wunder, dass durch die mehr als 40 Schüsse, die K. mit einem Kalaschnikow-Nachbau abgefeuert hat, niemand gestorben sei. So etwas hätten er und seine Richterkollegen in teils jahrzehntelanger Erfahrung noch nicht gesehen.

K.s Verteidiger Thomas Seifert sagt vor dem Gerichtssaal noch, eine Revision behalte man sich vor, erst einmal müsse man das schriftliche Urteil prüfen. Aber dass das Gericht nicht allen Punkten der Anklage gefolgt ist, dass es keine lebenslange Freiheitsstrafe gibt, zeige: "Der Rechtsstaat lebt." Und der Verteidiger schiebt nach: "Das sollte dem Angeklagten auch Anlass geben, darüber nachzudenken, ob die Einstellung, die er zum Staat gezeigt hat, wirklich die richtige ist." Ingo K. sei fair behandelt worden.