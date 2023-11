Der seit 2015 regierende Ministerpräsident Portugals, António Costa, hat am Dienstagnachmittag überraschend seinen Rücktritt erklärt. Zweimal hatte er zuvor um die Mittagszeit den Staatspräsidenten Marcelo Rebelo de Sousa in dessen Residenz in Belém aufgesucht, um diesem seine Entscheidung mitzuteilen. Der Präsident nahm das Rücktrittsangebot umgehend an.