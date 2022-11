Als der Sprengkopf in Przewodów explodiert, sieht es kurz so aus, als könne der Krieg die Nato erreichen, mit allen denkbaren Folgen. Es gibt zwei Tote in Polen, und gefährliche Verwirrung.

In Polen schlägt eine Rakete russischer Bauart ein und die Welt hält für einen Augenblick die Luft an. Ein Angriff? Ein Fehlschuss? Dann kommt von der Nato Entwarnung. Die Geschichte einer gefährlichen Eskalation.

Von Daniel Brössler, Cathrin Kahlweit und Hubert Wetzel, Brüssel/Bali

Vielleicht lag es am freundlichen Licht im Pressesaal, das dem Gesicht von Jens Stoltenberg ein bisschen Farbe gab. Vielleicht hatte der Nato-Generalsekretär in der Nacht zuvor auch mehr Schlaf bekommen, als man unter den gegebenen Umständen vermuten würde. Aber vielleicht sieht so auch einfach jemand aus, der sehr, sehr erleichtert ist. Jemand, der sich gerade ein paar Stunden lang mit dem Gedanken befassen musste, ob jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, vor dem sich alle schon seit Monaten fürchten - der Zeitpunkt, an dem sich der Krieg, den Moskau in der Ukraine führt, nach Westen ausweitet. Dorthin, wo das Gebiet der Nato anfängt und damit das Risiko, dass alles noch viel furchtbarer wird.