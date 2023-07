Von Thomas Hummel und Johannes Korsche

Laut Statistischem Bundesamt wurde 2022 mehr als die Hälfte des Stroms in Deutschland aus sogenannten "konventionellen Energieträgern" erzeugt, dazu zählen die Fossilen und die Kernenergie. Die Ziele der Bundesregierung sehen allerdings etwas ganz anderes vor: Bis 2030 sollen 80 Prozent des deutschen Strommixes aus erneuerbaren Energien kommen. Den größten Anteil innerhalb der Erneuerbaren hat im Moment die Windkraft - sie ist also zentral für die Energiewende. SZ-Politikredakteur Thomas Hummel ist zuständig für die Themen Energie und Klima. Er zieht eine Halbjahresbilanz zum Ausbau von Windkraftanlagen in Deutschland.

Weitere Nachrichten: Lithium-Abkommen zwischen EU und Chile, russische Angriffe auf Odessa.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Nadja Schlüter

Produktion: Benjamin Markthaler

Zusätzliches Audiomaterial über Youtube @bundeswirtschaftsministerium.

