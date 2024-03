Weil am Super Tuesday in 15 Bundesstaaten die Kandidaten der beiden Parteien bestimmt worden sind, lohnt es sich, die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler genauer anzuschauen: Wer hat für Donald Trump gestimmt? Was machen nun die Anhänger von Nikki Haley, die wie erwartet ihre Kandidatur aufgegeben hat? Und was macht Präsident Joe Biden, der ihre Wählerklientel, die moderaten Republikaner, auch erreichen will? Hat er ihnen in seiner "State of the Union Address", der Rede zur Lage der Nation, inhaltliche Angebote gemacht?

Über diese Themen sprechen in der zweiten Folge von "Auf den Punkt: Die US-Wahl" der SZ-Politik-Chef Stefan Kornelius und die SZ-Audio-Redakteurin Nadja Schlüter.

Redaktionsschluss für diese Sendung war Freitag, 08.03.24 um 08 Uhr.

Moderation, Redaktion: Stefan Kornelius, Nadja Schlüter

Redaktion: Vinzent-Vitus Leitgeb

Produktion: Carolin Lenk

Zusätzliches Audiomaterial über Reuters, PBS, NBC und The White House.