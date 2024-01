In etwas mehr als einer Woche beginnen die Vorwahlen der Republikanischen Partei in den USA, mit dem Caucus von Iowa am 15. Januar. Donald Trump möchte dabei einen ersten Schritt machen, um wieder zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November gewählt zu werden. Im Vorwahlkampf sprach er dabei zuletzt immer radikaler und hat außerdem mit juristischen Problemen zu kämpfen: Neben mehreren Verfahren gegen ihn wollen ihn zwei Bundesstaaten nicht als Kandidaten zulassen - wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Verringert das seine Chancen? Und was dürfen wir sonst in den kommenden Wochen für einen Vorwahlkampf erwarten?