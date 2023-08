SZ-Podcast "Auf den Punkt" - am Wochenende

Von Johannes Korsche

Die Republikaner suchen den Kandidaten - oder die Kandidatin - für den Präsidentschaftswahlkampf gegen Amtsinhaber Joe Biden. Am Mittwoch fand deswegen die erste TV-Debatte der Republikaner in Milwaukee statt, übertragen von Fox News. Insgesamt sieben Kandidaten und eine Kandidatin standen auf der Bühne, die komplett in den Farben der amerikanischen Flagge gehalten war: rot, weiß, blau. Patriotisch-amerikanisch. Aber einer war eben nicht auf der Bühne: Ex-Präsident Donald Trump. Und das obwohl er der aussichtsreichste Kandidat innerhalb der republikanischen Kandidaten ist. Wer sticht sonst noch heraus?

Das erklärt Politologin und Amerika-Expertin Cathryn Clüver Ashbrook in dieser Folge von Auf den Punkt am Wochenende.

Redaktionsschluss für diese Sendung war Freitag, 25.08.2023 um 18 Uhr.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Vinzent-Vitus Leitgeb

Produktion: Benjamin Markthaler

Zusätzliches Audiomaterial über David Pacman Show (Youtube), @VivekGRamaswamy (X), Washington Post (Youtube), Reuters, Phoenix, AFP Deutschland, blick.ch.

