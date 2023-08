Von Ann-Marlen Hoolt und Sonja Zekri

Am Tag nach dem Absturz des russischen Privatjets gibt es mehr Fragen als Antworten. Ist der Chef der Wagner Söldner, Jewgenij Prigoschin, tatsächlich ums Leben gekommen? Was war die Ursache für den Absturz? Und vor allem: Könnte der russische Präsident dafür verantwortlich sein? "Putin kann mit Feindschaft leben", sagt SZ-Redakteurin Sonja Zekri, "aber er verzeiht keinen Verrat". Sollte der Absturz tatsächlich kein Unfall gewesen sein, dann hält sie es für ausgeschlossen, dass der russische Präsident nicht daran beteiligt war. Warum erklärt sie in dieser Folge von "Auf den Punkt".

Weiterlesen:

Was wir bisher zum Absturz wissen.

Wie geht es jetzt mit den Wagner-Söldnern weiter?

Prigoschins Tage waren seit zwei Monaten gezählt.

Weitere Nachrichten: Brics-Bündnis will sechs neue Mitglieder aufnehmen, erste TV-Debatte um republikanische Präsidentschaftskandidatur

Hier finden Sie unsere SZ-Podcast-Umfrage.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Nadja Schlüter

Produktion: Carolin Lenk

Zusätzliches Audiomaterial über dpa.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

"Auf den Punkt" ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.