Am Dienstag soll die polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr veröffentlicht werden, aber schon jetzt gibt es um die Zahlen eine große Debatte. Seit 2019 sind die Straftaten in Deutschland um mehr als neun Prozent gestiegen, die Gewalttaten sind auf einem Rekordhoch. Besonders auffällig sind die Zuwächse bei Jugend- und Ausländerkriminalität. Politikerinnen und Politiker fordern bereits härtere Strafen und eine schärfere Asylpolitik. Aber würde das wirklich helfen? Und ist die Lage wirklich so düster, wie die Statistik das vermuten lässt? Jan Bielicki aus dem SZ-Politikressort ordnet die Zahlen ein.