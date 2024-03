Es sind unscharfe, dunkle Bilder vom frühen Donnerstagmorgen. Man erkennt darauf mehrere Fahrzeuge, offenbar mit Hilfsgütern für Menschen in Gaza-Stadt. Rundherum drängen sich Menschen, die an diese Hilfsgüter kommen wollen. Es sieht chaotisch aus - und wie wir inzwischen wissen, sind in diesem Chaos mehr als 100 Menschen gestorben, Hunderte weitere wurden verletzt. Augenzeugen haben hinterher gesagt, dass auf sie geschossen wurde.