Die Evangelische Kirche in Deutschland hat am Donnerstag eine Studie über sexuellen Missbrauch in ihrer Institution vorgestellt. Mehr als 2200 Fälle haben die Forschenden zusammengetragen. Doch Annette Zoch, Kirchenexpertin der SZ, sagt: "Ich gehe davon aus, dass da noch mehr kommen wird." Warum? Und welche Gründe gibt es dafür, dass die Betroffenen so lange auf Aufklärung warten mussten?