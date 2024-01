Über Jahre hinweg vermeldete die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) stabil die Zahl von 858 Betroffenen von sexueller Gewalt in allen 20 Landeskirchen. Deshalb war allen Beobachtern eigentlich schon vor Beginn der Forschung klar, dass diese Zahl nicht stimmen kann. Jetzt ist klar: Es sind viel mehr, wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Die Ergebnisse der Studie "Forschung zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Missbrauchsformen in der Evangelischen Kirche und Diakonie in Deutschland" (ForuM) im Einzelnen:

Die Zahlen und die Datenlage

Die Wissenschaftler der "ForuM"-Studie haben 1259 Beschuldigte identifiziert und 2225 Fälle sexualisierter Gewalt, seit 1946. Allerdings ist dies nur "die Spitze der Spitze des Eisbergs", sagte Martin Wazlawik von der Hochschule Hannover bei der Vorstellung der Studie. Die tatsächliche Zahl ist vermutlich deutlich höher. Dass die Forscher sie nicht erheben konnten, liegt an der mangelhaften Zuarbeit der evangelischen Landeskirchen.

So gingen die Forscher im Einzelnen vor: Einerseits ermittelten sie bereits bekannte Fälle, etwa aus Datensammlungen von Landeskirchen und Diakonie. Zusätzlich sollten die Kirchen dann auch Personalakten liefern, doch dies lief schleppend und nur in Teilen - "obwohl es vertraglich zugesagt war", sagte Harald Dreßing, forensischer Psychiater am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Er war 2018 bereits Leiter der sogenannten MHG-Studie, die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche untersuchte. Bei der Pressekonferenz am Donnerstag konnte er seinen Ärger nur schwer verbergen. Die evangelischen Landeskirchen hätten den Personalaufwand unterschätzt, sagte Kirsten Fehrs, die amtierende EKD-Ratsvorsitzende. Dreßing entgegnete: "Bei der MHG-Studie haben wir das hinbekommen, und 27 katholische Diözesen haben das hinbekommen, und die EKD hat das schlechter hinbekommen, obwohl das im Vorfeld so vereinbart war."

"Aus der Not heraus" mussten sich die Forscher deshalb mit den Disziplinarakten begnügen - also jenen Akten von Pfarrern, deren Taten untersucht und geahndet wurden. Doch nicht alle sexuellen Übergriffe führten automatisch zu Verfahren. Es sei eine "hoch selektive Stichprobe", sagte Dreßing.

Eine der Landeskirchen jedoch schaffte es, exemplarisch alle Personalakten durchzusehen, und hier zeigte sich, wie entscheidend das für eine valide Datengrundlage wäre: Denn 60 Prozent der Beschuldigten und 75 Prozent der Betroffenen tauchten in den Disziplinarakten überhaupt nicht auf - wohl aber in den Personalakten. Sie wären unsichtbar geblieben, hätte man nicht alle Personalakten angeschaut. Rechnet man diese Rate auf alle Landeskirchen hoch, was - wie Dreßing betonte - unwissenschaftlich und sehr spekulativ wäre, käme man auf mehr als 9000 Betroffene bei geschätzt rund 3500 Beschuldigten.

In der katholischen MHG-Studie waren mehr als 38 000 Personalakten durchsucht und darin 3677 missbrauchte Kinder und Jugendliche und 1670 beschuldigte Kleriker gefunden worden. Die Zahlen lassen sich aber nur bedingt vergleichen, weil die MHG-Studie sich nur auf Priester, Diakone und Ordensleute konzentrierte und nicht Einrichtungen der Caritas untersuchte. "ForuM" fragte dagegen nach Pfarrpersonen und Ehrenamtlichen und bezog die Diakonie ein. Für diese Studie wurden 4282 Disziplinarakten, 780 Personalakten und 1318 weitere Unterlagen gesichtet.

Wer sind die Betroffenen?

Bei den bereits bekannten Fällen waren mit 64,7 Prozent mehr Jungen als Mädchen betroffen (35,3 Prozent). Bei den Diakonischen Werken, die besonders häufig Kinderheime betrieben, waren es sogar 81,9 Prozent Jungen, sie waren zum Zeitpunkt der ersten Tat durchschnittlich elf Jahre alt. Bei Fällen aus Disziplinarverfahren, wenn also Pfarrpersonen übergriffig geworden waren, waren mehr Mädchen betroffen (55,1 Prozent) und sie waren im Schnitt mit 13,4 Jahren etwas älter. Über alle Stichproben hinweg waren die Betroffenen in der evangelischen Kirche bei der ersten Tat aber jünger als 14 Jahre.

Wer sind die Täter?

Sie sind überwiegend männlich und verheiratet und zwischen 39 und 42 Jahren alt, davon waren 40,7 Prozent Pfarrer. Meist verübten sie kurz nach der Ordination zum ersten Mal sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige. Bei fast jedem zweiten beschuldigten Pfarrer kam es zu Übergriffen gegen mehrere Minderjährige, Mehrfachtäter missbrauchten im Schnitt fünf Betroffene. Zwei Drittel der beschuldigten Pfarrpersonen hatten ihren Dienst innerhalb einer Landeskirche mindestens einmal gewechselt, bei knapp einem Drittel davon stand der Wechsel im Zusammenhang mit Hinweisen auf sexualisierte Gewalt. Nur in 26,5 Prozent dieser Wechselfälle wurde die neue Gemeinde auch über die Gründe für den Wechsel des Pfarrers von seiner alten auf die neue Pfarrstelle informiert. Ein knappes Fünftel der beschuldigten Pfarrpersonen wechselte von einer Landeskirche in eine andere. Gegen 60,7 Prozent der beschuldigten Pfarrpersonen wurde mindestens ein Disziplinarverfahren wegen sexualisierter Gewalt geführt, ein gutes Drittel davon (34,6 Prozent) wurde eingestellt.

Wie haben die Forscher gearbeitet?

Insgesamt besteht die "ForuM"-Studie aus fünf Teilprojekten und einer Meta-Studie. Neben dem Datenteil sind die anderen vier Projekte qualitativ angelegt, das heißt, sie haben vor allem mit intensiven Befragungen von Betroffenen und teilweise auch Beschuldigten gearbeitet. Außerdem waren Betroffene systematisch als sogenannte "Co-Forschende" eingebunden. Das heißt, sie haben nicht selbst befragt, aber sie haben bei der Entwicklung der Interview-Fragebögen mitgeholfen und so wertvolle Perspektiven eingebracht.