Zu groß, zu schwer, zu dreckig - gegen urbane Pseudo-Geländewagen lässt sich viel sagen, so beliebt sie bei den Autokäufern auch sind. Jetzt haben sich die Wähler in Paris mit knapper Mehrheit für eine abschreckende Maßnahme ausgesprochen, jedenfalls die wenigen, die an der Abstimmung teilgenommen haben: Eine drastische Erhöhung der Parkgebühren soll dazu beitragen, die Riesenkarren aus der City fernzuhalten. Kritiker dieses Vorhabens reden von einem Angriff auf die Freiheit der Mobilisten.

Tatsächlich lohnt ein kleiner Blick zurück. Ein VW-Pritschenwagen wog in den Fünfzigerjahren nur eine Tonne, mit knapp 4,30 Meter war er nicht länger als ein VW Golf heute. Und breiter war der T1 auch nicht. Gebraucht gab es die Bullis - eine Wortschöpfung aus Bus und Lieferwagen - damals für kleines Geld. Also bauten Surf-Freaks die Oldies mit dem Heckmotor bald zu rollenden Strandhütten um. Was machte es schon, wenn die dünnwandigen Bleche am Ende eines langen Arbeitslebens Dellen und Rostlöcher hatten? Hauptsache, die selbstentworfenen Camper- und Wohnmobile konnten Surfbretter, Kajaks und Fahrräder transportieren.

Randvoll mit Spaßgepäck parkt heute auch Tesla seinen neuen Cybertruck auf den Werbebildern. Dank Panzerglas und schussfestem Stahl sei er ideal gegen Steinschlag und Beulen geschützt, so der einst in Kalifornien gegründete Autohersteller. Eigentlich komisch nur, dass der schlanke Bulli mit den kleinen Rädern fast überall hinkam. Die Wildnis, die es zu erobern galt, muss weniger feindselig gewesen sein als die unwirtliche Tesla-Welt heute.

Die ersten Reise- und Freizeitmobile waren eine Erfindung von Freaks

Der neue Cybertruck mit der Front eines Tarnkappenbombers wirkt wie ein Fahrzeug aus einem martialischen Albtraum. Mit seinen riesigen Stollenreifen ähnelt der Pritschenwagen im Plattenbau-Look einem Mondfahrzeug. Der Pick-up-Truck sei "für jeden Planeten gebaut", heißt es denn auch bei Tesla. Eine Art von Escape-Vehicle für Erdlinge, denen die Verkehrsflächen auf dem Mutterstern zu eng geworden sind. Statt eines Achtzylinder-Motors mit 400 PS und enormem Spritverbrauch treiben zwei E-Maschinen mit mehr als der doppelten Leistung den Cybertruck an. Deshalb wird der drei Tonnen schwere Lifestyle-Laster als Nullemissions-Fahrzeug gewertet. Der Ressourcenverbrauch der riesigen Batterie wird dabei allerdings nicht mitgerechnet.

Detailansicht öffnen Heute haben Kleinwagen ihre Maße: Ein VW-T1-Pritschenwagen bei der Bulli-Parade 2023 in Hannover. (Foto: VW)

Auch wenn der CO₂-Fußabdruck solcher vollelektrischen Geländewagen vermeintlich klein ist, ihr Anspruch auf Straßen- und Parkraum ist es nicht. Ein VW-T1-Transporter wirkt im Vergleich zum 5,70 Meter langen Cybertruck winzig. Selbst ein aktueller VW T6 California kann mit in der Breite 1,90 Metern ohne Spiegel noch als vollschlank durchgehen. Der Tesla misst dagegen gut 2,20 Meter, mit ausgeklappten Außenspiegeln sind es sogar 2,41 Meter. Lkws dürfen in Europa maximal 2,55 Meter breit sein; zu viel für die Überholspur in deutschen Autobahnbaustellen. Hier ist mit 2,20 Metern definitiv Schluss, manchmal auch schon bei zwei Metern - ein Maß, das laut ADAC mittlerweile 70 Prozent aller neu zugelassenen Autos inklusive Spiegel überschreiten. In Längsparkplätzen am Straßenrand, für die in Europa eine Mindestbreite von 1,80 Meter gilt, wird es schon eng.

Detailansicht öffnen Vorreiter Paris: Eine drastische Erhöhung der Parkgebühren soll dazu beitragen, die Riesenkarren aus der City fernzuhalten. (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)

Sowohl ein Camper-Bulli als auch der Cybertruck sollen Autos für Nonkonformisten sein: Sie sind Vertreter eines "Outdoor"-Trends, der von der sonnigen US-Westküste seinen Weg ins verregnete Deutschland fand. Doch bevölkern die neuen Sehnsuchtsmobile für Möchtegern-Abenteurer eher weniger die unerschlossenen Weiten, sondern verstopfen in zunehmendem Maße die Innenstädte.

In den vergangenen 20 Jahren sind Neuwagen im Schnitt zehn Zentimeter breiter geworden

Weil immer mehr dieser sogenannten SUVs (Sport Utility Vehicle - übersetzt: sportliches Nutzfahrzeug) über einen Elektroantrieb verfügen, gelten sie zudem als umweltfreundlich. Damit vermeiden die Autohersteller saftige Strafzahlungen. Denn ein konventioneller, stark motorisierter Sportgeländewagen mit einem CO₂-Ausstoß von 200 bis 300 Gramm pro Kilometer übertrifft die Flottengrenzwerte in Europa 2025 um das Zwei- bis Dreifache.

Nicht nur das Klimabudget, auch der Straßen- und Parkraum wird knapp. Eine neue Studie des europäischen Umweltverbands Transport & Environment dokumentiert den grassierenden Größenwahn der Hersteller. In den vergangenen 20 Jahren sind Neuwagen im Durchschnitt zehn Zentimeter breiter geworden. Spitzenreiter sind Geländewagen-Klassiker wie der Land Rover Defender: Mit dem jüngsten Generationssprung wuchs er um mehr als 20 Zentimeter in die Breite.

Sein Vorgänger wurde in den Sechzigerjahren zum stillen Star der Fernsehserie "Daktari". Damals rumpelte der Buschdoktor mit einem Land Rover durch die Savanne. Ein anderer Urahn der SUV-Bewegung ist der amerikanische Willys. Eines dieser Camouflage-grünen Kriegsrelikte hat es sogar ins New Yorker Museum of Modern Art geschafft. Wer den Ur-Jeep dort besucht, wundert sich vor allem über eines: seinen zwergenhaften Wuchs mit lediglich 3,60 Meter Länge und 1,57 Meter Breite.

Möglichst groß, möglichst stark: Aus Nutzfahrzeugen wurden Luxus-SUVs

Nach dem Krieg wurden Geländewagen zu rustikalen Arbeitstieren für Feld, Wald und Flur. Federungskomfort war lange nicht vorgesehen. Doch das änderte sich vor der Jahrtausendwende. Allen voran der Range Rover mutierte zum plüschigen Alleskönner, auch BMW und Mercedes entwickelten die ersten Hochsitze mit Limousinen-Komfort. Mittlerweile ist jedes zweite Auto der deutschen Hersteller ein vermeintlicher Offroader. Statt abseits asphaltierter Straßen werden sie bevorzugt als urbane Kindergartentaxis, protzig-lässige Chefautos oder vollgestopfte Familienkutschen für den Urlaub genutzt.

Die stattliche Sitzhöhe von 70 Zentimetern und mehr verleiht den Fahrern einen Überblick wie vom Feldherrnhügel. Sie trägt zu dem Gefühl bei, auch besser geschützt zu sein. Tatsächlich haben die schweren und großen Geländewagen mit kleineren Unfallgegnern leichtes Spiel. Wer einem SUV mit mächtiger Haube als Fußgänger, Radfahrer oder Kleinwagenfahrer in die Quere kommt, kollidiert mit einer Art von hochmotorisiertem Lieferwagen.

Umkehren lässt sich der SUV-Trend wohl nicht mehr. Die Autos mit den großen Rädern haben zudem einen entscheidenden Vorteil: Hinter den Portal-ähnlichen Türen lassen sich massige Batterien im Unterboden optisch besser kaschieren. Deshalb kommen viele neue Stromer als hochgebockte Crossover-Modelle oder City-SUVs auf den Markt. Diese Mischspezies kombiniert eine kurze Karosserie mit einem Kuppeldach und etwas höheren Sitzen. Die aufstrebende Bauart erleichtert das Einsteigen nicht nur für ältere Leute; und selbst bei Kleinwagen unterhalb des Golf-Formats bleibt in der zweiten Reihe meist genügend Knieraum für Erwachsene. Solche Pseudo-Geländewagen ohne Allradantrieb tragen am meisten zum SUV-Erfolg bei.

60 000 Euro für einen Neuwagen: Die Grenze zwischen Nutzwert und Prunksucht ist fließend

Die Kleinen kopieren die herrschaftliche Attitüde der Großen. Wie immer ist dabei die Grenze zwischen Nutzwert und Prunksucht fließend. Das zeigen die Neuwagenpreise, die mittlerweile astronomische Höhen erreicht haben. 2023 wurden neue Elektroautos in Deutschland für durchschnittlich 50 600 Euro verkauft. Das zeigt der DAT-Report 2024, eine umfangreiche Marktstudie der Deutschen Automobil Treuhand. Für einen Neuwagen der deutschen Luxusmarken werden im Schnitt 60 000 Euro fällig - wobei für hochmotorisierte Mega-SUVs gern auch sechsstellige Summen aufgerufen werden.

Selbst deutlich erhöhte Parkgebühren werden die Sucht nach repräsentativer Größe wohl kaum stoppen. In Metropolen wie Paris hat ein Großteil der Bewohner ohnehin kein eigenes Auto mehr. Und für viele Besitzer von Luxus-SUVs, die aus dem Umland einpendeln, sind die städtischen Parkgebühren nur Kleingeld. Auch in den Parkhäusern am Flughafen stehen die SUVs trotz hoher Preise in derart dichten Reihen beieinander, dass kaum eine Tür aufzubekommen ist. Dagegen würde ein alter Bulli selbst in engen, alten Parkhäusern kaum für Kurbelei oder Kopfzerbrechen sorgen. An Flughäfen hat sich der Aufschlag für XXL-Stellplätze nahe am Gate schon bewährt. Die Zeiten ändern sich, Paris geht nun bei Parkgebühren voran.