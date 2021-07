Von Ronen Steinke, Berlin

In deutschen Gerichtssälen sind prominente Nationalsozialisten im Jahr 2021 noch sehr präsent. Wenn Richterinnen oder Richter etwas nachschlagen wollen, ziehen sie oft den "Palandt" heran, den wichtigsten juristischen Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Das Handbuch, aktuell in 80. Auflage herausgegeben vom Verlag C.H. Beck, trägt seit 1938 den Namen von Otto Palandt. Dieser war NSDAP-Mitglied und Präsident des Reichsjustizprüfungsamtes. Fast alle Gerichte nutzen auch den "Schönfelder", die wichtigste Gesetzessammlung, ebenfalls aus dem Hause C.H. Beck. Sie heißt nach Heinrich Schönfelder, NSDAP-Jurist.

Nun hat der Münchner Traditionsverlag überraschend angekündigt, sich von den alten Nazi-Namensgebern zu verabschieden. Am Dienstag gab der Verlag bekannt: Der "Palandt" wird umbenannt. Es sei an der Zeit. Das Nachschlagewerk soll künftig den Namen von Christian Grüneberg tragen. Grüneberg, heute Richter am Bundesgerichtshof, ist bislang auch in der juristischen Welt nur wenigen bekannt. Er koordiniert aber im Auftrag des Verlages die Arbeit der vielen Professorinnen und Professoren, die zu dem Gesetzeskommentar beitragen. Schon von der nächsten, der 81. Ausgabe an, die im November erscheinen soll, wird sein Name auf praktisch jedem Richterpult zu lesen sein.

Auch die Gesetzessammlung Schönfelder soll umbenannt werden. Sie soll künftig von dem Präsidenten des Deutschen Juristentags herausgegeben werden und auch nach diesem heißen: Mathias Habersack. Er ist Professor für bürgerliches Recht und Unternehmensrecht an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Der bisherige Namensgeber Schönfelder war schon 1944 gestorben. Von ihm stammt heute noch die Nummerierung der Gesetze. In der Gesetzessammlung trägt das Bürgerliche Gesetzbuch die Nummer 20. Anfangs kamen auf den Plätzen 1 bis 19 nämlich noch das NSDAP-Parteiprogramm und verschiedene Rassengesetze.

Zuletzt hatten Politiker von grünen Landesjustizministern über die SPD-Bundesjustizministerin bis hin zum bayerischen CSU-Landesjustizminister an den Beck-Verlag appelliert. "Namensgeber für Gesetzessammlungen und Kommentare müssen integre Persönlichkeiten sein", hatte der CSU-Minister Georg Eisenreich gesagt. "Keine Nationalsozialisten." Von Eisenreich stammte nun der entscheidende Anstoß. Im Mai hatte er eine unabhängige historische Studie in Auftrag gegeben, um die NS-Vergangenheit der Namensgeber erneut zu erforschen. Gleichzeitig riet er dem Verleger Hans Dieter Beck, sich lieber nicht zu lange treiben zu lassen, sondern reinen Tisch zu machen.

Auch "Maunz/Dürig" und "Blümich" erhalten neue Namen

Der Beck-Verlag nutzt die Gelegenheit nun, um auch gleich einen der wichtigsten Kommentare zum Grundgesetz umzubenennen. Das Standardwerk "Maunz/Dürig" heißt nach seinem Begründer Theodor Maunz (1901-1993). Dieser war in der NS-Zeit ein einflussreicher Rechtsprofessor. Nach 1945 war er Mitglied des Verfassungskonvents in Herrenchiemsee, dann bayerischer Kultusminister für die CSU. 1964 musste er wegen seiner NS-Vergangenheit zurücktreten, beriet dann aber jahrelang die rechtsradikale DVU des Münchner Verlegers Gerhard Frey und schrieb unter Pseudonym für dessen Zeitung.

Das Nachschlagewerk soll künftig "Dürig/Herzog/Scholz" heißen, teilt der Beck-Verlag mit. So wird nicht mehr der vor knapp 30 Jahren verstorbene Maunz weiter geehrt, sondern statt seiner die heutigen Mit-Autoren dieses Werkes, der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident und Bundespräsident Roman Herzog und der ehemalige Verteidigungsminister und Staatsrechtler Rupert Scholz.

Schließlich kündigt der Verlag an, auch einen Standardkommentar zum Steuerrecht umzubenennen, den "Blümich". Aktuell in 157. Auflage erscheint dieses Werk unter dem Namen von Walter Blümich, der von 1933 an im Reichsfinanzministerium das Einkommensteuer-Referat leitete und die steuerliche Diskriminierung von Juden vorantrieb. Künftig soll es den Namen der heutigen Herausgeber Peter Brandis und Bernd Heuermann tragen.

Ist das der richtige Umgang mit der NS-Vergangenheit? Unzweifelhaft ist, dass die einstigen Namensgeber heute nur noch das sind: Namensgeber. Die Inhalte der juristischen Werke sind längst entnazifiziert. Ist es dann klug, die Historie einfach sauberzuschrubben, sodass nichts mehr an die NS-Zeit erinnert? In den vergangenen Jahren hatte der Beck-Verlag sich dagegen gestemmt. Man wolle an den NS-belasteten Namen festhalten, gerade um die Leserinnen und Leser über die Historie "stolpern" zu lassen, so argumentierte der Verlag. Durchgesetzt hat sich nun offenbar das Gegenargument. Es sei "unerlässlich, dass das historische Bewusstsein für das nationalsozialistische Unrecht in allen Bereichen geschärft wird": So formulierte das der CSU-Minister Eisenreich im Frühjahr in einem Brief zum Thema.