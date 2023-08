Von Georg Ismar, Hoyerswerda/Dresden

In der Kulturfabrik hängt ein Artikel des Hoyerswerdaer Tageblatts, der Titel: "Die besten Tage sollen noch kommen". Grit Lemke beschäftigt sich seit Langem mit den Umbrüchen und der dunklen Vergangenheit in ihrer Heimatstadt Hoyerswerda. Sie hat das Buch "Kinder von Hoy - Freiheit, Glück und Terror" geschrieben. "Was muss passieren, damit die Menschen wieder zurückkommen?", fragt sie in der Kulturfabrik in einer Diskussionsrunde mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD). "Eigentlich heißt Strukturwandel auch Freiheit. Wir sind frei, alles neu zu gestalten." Lemke und Schneider eint der Versuch, der miesen Stimmung mehr Zukunftsoptimismus entgegenzusetzen.