20. Mai 2019, 12:12 Uhr Regierungskrise in Österreich Kickl wirft ÖVP "kalte und nüchterne Machtbesoffenheit" vor

Nach dem Bruch der rechts-konservativen Regierung ist offen, von wem Österreich bis zur Neuwahl im Herbst regiert wird.

Bundeskanzler Kurz will offenbar FPÖ-Innenminister Kickl entlassen. Der attackiert den Regierungschef daraufhin hart und wirft ihm vor, einen "tadellosen Beamtenapparat in die Nähe von Amtsmissbrauch" zu bringen.

Die FPÖ droht mit einem Rücktritt aller ihrer Minister, sollte Kickl gehen müssen.

Für 12.30 Uhr ist eine Erklärung von Kanzler Kurz geplant.

Nachdem die schwarz-blaue Koalition in Österreich an den Enthüllungen über den inzwischen zurückgetretenen Vizekanzler Hans-Christian Strache gescheitert ist, will Bundeskanzler Sebastian Kurz offenbar auch FPÖ-Innenminister Herbert Kickl aus dem Amt entfernen. Der designierte FPÖ-Chef und Infrastrukturminister Norbert Hofer und Kickl verwahren sich gegen einen solchen Schritt.

Es tue ihm sehr leid, dass die Koalition so habe enden müssen, sagt Hofer bei einer Pressekonferenz in Wien im Hinblick auf den sogenannten Ibiza-Skandal. Kickl habe sich aber nichts zuschulden kommen lassen. Daher werde man einer Abberufung des FPÖ-Ministers nicht zustimmen. Die FPÖ-Spitze hatte bereits am Sonntag einen Rücktritt aller FPÖ-Minister angekündigt, sollte Kickl als Innenminister aus dem Amt entfernt werden.

Kickl griff Regierungschef Kurz und dessen ÖVP hart an. Das Innenministerium sei "über Jahre hinweg der Motor einer knallharten Machtpolitik der ÖVP" gewesen. Deshalb hätten viele dem Kanzler den Verlust des Ministeriums an die FPÖ nicht verziehen. Nun habe man in der ÖVP die Chance gesehen, sich das Ressort zurückzuholen.

Wenn der Grund für sein angeblich notwendiges Ausscheiden aus der Regierung sei, dass er 2017 - damals entstand das brisante Video - Generalsekretär der Partei war - "warum kann dann nicht ein anderer Freiheitlicher mir im Innenministerium nachfolgen?", fragte der Innenminister. Kickl war 2017 Generalsekretär der rechtspopulistischen FPÖ, als das Video gedreht wurde, in dem Strache einer vermeintlichen russischen Millionärin offenbar Regierungsaufträge als Gegenleistung für Wahlkampfhilfen in Aussicht stellte. Kickl warf dem Kanzler vor, einen "tadellosen Beamtenapparat in die Nähe von Amtsmissbrauch" zu bringen.

Mit seinem Handeln versuche Kurz weder, "uns allen einen unnötigen und teuren Wahlkampf zu ersparen, noch verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen". Es sei vielmehr der Versuch, die Macht in der Regierung auszubauen, ein "Rückfall in die Untiefen der ÖFP-Machtpolitik". Auf Ibiza habe "verantwortungslose Besoffenheit" geherrscht, räumte Kickl im Hinblick auf das in dem Video dokumentierte Verhalten des ehemaligen FPÖ-Chefs Strache ein. Doch bei der ÖVP herrsche nun "kalte und nüchterne Machtbesoffenheit".

Kurz spricht gegen Mittag

Ein Projekt, das "großartige Erfolge" vorweisen könne, werde mutwillig zerstört. Es sei der "Normalzustand", dass bei der Ansetzung von Neuwahlen alle Minister so lange im Amt blieben, bis neue Minister angelobt würden, sagte Kickl.

Genaueres darüber, wie sich Kanzler Kurz die Zeit bis zu den Neuwahlen vorstellt, wird er wohl am Mittag darlegen. Für 12.30 Uhr ist im Anschluss an ein Treffen des ÖVP-Bundesparteivorstandes eine Erklärung von Kurz geplant. Nach einem Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Sonntag hatte Kurz gesagt, dass er bis zur Wahl "in aller Ruhe" weiterarbeiten wolle. Wie die Übergangsregierung konkret aussehen soll, ließen aber sowohl Kurz als auch Van der Bellen offen.

Van der Bellen will am Montagnachmittag mit FPÖ-Chef Hofer und im Anschluss daran mit der Chefin der größten Oppositionspartei SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, sprechen. Weitere Gespräche mit den Oppositionsparteien kündigte die Präsidentschaftskanzlei für Dienstag an. Nach der Auflösung der erst seit eineinhalb Jahren amtierenden Koalition aus ÖVP und FPÖ hat sich Van der Bellen für Neuwahlen im September ausgesprochen.