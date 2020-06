Vor dem Werk Tönnies in Rheda-Wiedenbrück prostieren am Samstagmorgen Naturschützer.

Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischproduzenten Tönnies sind mittlerweile 1029 Mitarbeiter positiv getestet worden. Dies teilte der Landrat des Kreises Gütersloh, Sven-Georg Adenauer (CDU) mit. Insgesamt 3127 Befunde lägen vor.

Adenauer betonte: "Wir haben keinen signifikanten Eintrag von Corona-Fällen in die allgemeine Bevölkerung." Die Corona-Reihenuntersuchungen auf dem Gelände der Fleischfabrik im nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück wurden fortgesetzt.

In der Nacht zum Samstag hatten sich der Kreis Gütersloh und der Arbeitsschutz Zugriff auf die Personalakten der Firma Tönnies verschafft. "Das Unternehmen hatte es nicht geschafft, uns alle Adressen zu liefern", sagte Adenauer. Daraufhin seien die Behörden gemeinsam am Freitagabend in die Konzern-Zentrale gegangen. Jetzt liegen 1300 Adressen von Wohnungen allein für den Kreis Gütersloh vor.

Der Leiter des Krisenstabs, Thomas Kuhlbusch, sprach von einem Dunkelfeld des Subunternehmertums. Er zeigte sich außerordentlich verärgert über das Verhalten von Tönnies: "Das Vertrauen, das wir in die Firma Tönnies setzen, ist gleich Null. Das muss ich so deutlich sagen." Auf einer Liste der Firma hätten 30 Prozent der Adressen gefehlt, mit "gutem Zureden" habe es nicht funktioniert. "Irgendwann sagt man so: Feierabend." Das Zögern von Tönnies sei "nicht witzig, wenn man so eine Situation hat". Das Virus lasse sich "nicht verarschen". Je dichter die Arbeitsbedingungen in einem Unternehmen, desto dünner sei das Eis, auf dem man sich bewege. "Und hier ist das Eis gebrochen."

Das Unternehmen habe vor einiger Zeit damit begonnen, in Eigenregie Mitarbeiter zu testen. Laut Kuhlbusch wurden die Behörden aber nicht ausreichend informiert. "Wir haben dann gesagt: Da muss mehr Transparenz her." Das Vertrauen sei "geschmolzen".

Etwa 20 "mobile Teams" sind laut Adenauer derzeit unterwegs im Kreis, um die Adressen der Betroffenen abzufahren. Man schaue sich die Wohnverhältnisse an, mache weitere Abstriche, informiere die Menschen über die Pandemie. Zu den Teams gehören auch Bundeswehrsoldaten, die bei der Dokumentation helfen, sowie Dolmetscher mit Rumänisch- und Polnischkenntnissen. Man versuche, einen kompletten Shutdown im Kreis auf diese Weise zu vermeiden. "Daran arbeiten wir Tag und Nacht." Er könne den Ärger der Menschen gut verstehen, dass nun wieder Schulen und Kindertagesstätten im Kreis geschlossen werden müssten.

"Es ist das größte, bisher nie dagewesene Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen"

Zuvor hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet der Region einen flächendeckenden Lockdown angedroht. "Wir nehmen ein Infektionsgeschehen wahr, das in dieser Größenordnung neu ist", sagte Laschet am Freitagabend in Düsseldorf: "Es ist das größte, bisher nie dagewesene Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen."

"Noch können wir das Infektionsgeschehen lokalisieren", sagte Laschet. Sollte sich dies ändern, könne auch "ein flächendeckender Lockdown in der Region" notwendig werden. "Der Ausbruch bei Tönnies birgt ein enormes Pandemie-Risiko", sagte der CDU-Politiker. Es werde nun alles getan, um den Ausbruch einzudämmen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hätten ihre volle Unterstützung zugesagt, die Bundeswehr hilft bereits in der Region. Am Sonntag solle das Landeskabinett in einer Sondersitzung die Lage beraten.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) drängt nach dem Ausbruch in Gütersloh auf schnelle Schritte zum Schutz der Beschäftigten in der Fleischbranche. "Wir wollen die Kontrollen weiter verschärfen, noch bevor das neue Gesetz zur Arbeitssicherheit in der Fleischindustrie da ist", sagte Heil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In dieser Sache sei er "in sehr produktiven Gesprächen mit den Ländern". Der Arbeitsminister bekräftigte: "Wir machen mit dem Verbot von Werkverträgen im Kernbereich der Fleischindustrie auf jeden Fall ernst - ganz egal, welche Anstrengungen milliardenschwere Unternehmen auch in die Wege leiten, um dieses Vorhaben zu torpedieren." Mehrere Ministerien arbeiteten daran, das Verbot rechtssicher zu machen. "Im Sommer werde ich den Gesetzentwurf vorlegen", versprach Heil.

Nachdem sich mehrere Schlachthofbetriebe zu Corona-Hotspots entwickelt hatten, hatte das Bundeskabinett im Mai Eckpunkte zur Verschärfung der Auflagen für die Fleischindustrie beschlossen. Vorgesehen sind unter anderem häufigere Kontrollen des Arbeitsschutzes, höhere Bußgelder und Auflagen für die Unterbringung ausländischer Arbeiter. Kern ist ein Verbot von Werkverträgen, damit Betriebe die Verantwortung für die Arbeitsbedingungen und Unterbringung von Arbeitern nicht länger auf Subunternehmer abwälzen können.

Alle Beschäftigte unter Quarantäne

Am Freitagabend erließ der Kreis Gütersloh eine Allgemeinverfügung, mit der sämtliche Beschäftigte der Unternehmensgruppe Tönnies am Standort Rheda-Wiedenbrück unter Quarantäne gestellt sind - inklusive der Verwaltung, des Managements und der Konzernspitze. Sie stellt zusätzlich sämtliche Haushaltsangehörige der Beschäftigten mit unter Quarantäne. Einige Mitarbeiter können dem Landkreis zufolge aber in sogenannte Arbeitsquarantäne. Das heißt, dass sie sich nur zwischen Arbeits- und Wohnort bewegen dürfen. Der Betrieb sei zwar vorerst mindestens zwei Wochen geschlossen, sagte Kuhlbusch, doch müssten einige Bereiche eingeschränkt weitergeführt werden. So würden noch Schweinekörper zerlegt, um die Lebensmittel nicht wegwerfen zu müssen; auch in der Verwaltung müsse gearbeitet werden.

Die Quarantäne gilt auch für Clemens Tönnies, Gesellschafter von Deutschlands größtem Schlachtbetrieb. Somit darf der 64-Jährige am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht ins Stadion. Tönnies ist Vorsitzender des Aufsichtsrates beim FC Schalke 04. Die Gelsenkirchener spielen am Samstag gegen den VfL Wolfsburg.

Das Geschehen führe die problematischen Arbeits- und Unterkunftsbedingungen in der Fleischwirtschaft vor Augen, sagte Laschet. Im Fall des Tönnies-Schlachthofs gebe es "mehrere Gemeinschaftsunterkünfte an verschiedenen Orten". Zudem seien bei weitem nicht alle Mitarbeiter in zentralen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Dies mache die Lage schwieriger.

Laut Kuhlbusch werden alle infizierten Mitarbeiter nun isoliert, wie dies auch bei früheren Ansteckungswellen in Fleischbetrieben geschehen sei, etwa bei der Firma Westfleisch im Kreis Osnabrück. Unter normalen häuslichen Bedingungen sei dies relativ leicht, bei Großunterkünften aber schwieriger. Die Firma habe leere Wohnungen angemietet, um Betroffene dort isolieren zu können. Darauf habe der Kreis gedrungen. "Wenn wir räumlich an die Grenzen kommen, werden wir nachsteuern." Auf die Frage, ob unter den betroffenen Tönnies-Mitarbeitern "Illegale" seien, antwortete der Leiter des Krisenstabs: "Das können wir nicht sagen." Man werde das prüfen.

Vor dem betroffenen Werk in Rheda-Wiedenbrück protestierten am Samstagmittag etwa 60 Menschen gegen den Konzern. "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr den Menschen die Rechte klaut", rief ein Sprachchor. Einige hielten Plakate hoch, auf denen etwa stand: "Stoppt das System Tönnies" und "Tiere sind keine Ware". Einige Protestierende hatten sich mit Kunstblut bemalt.