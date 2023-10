Es ist nicht so, dass es um den Anschlag auf die Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 nicht schon genug ungelöste Rätsel gäbe. Seit am 26. September 2022 Explosionen drei der vier Röhren zwischen Russland und Deutschland vermutlich für immer unbrauchbar gemacht haben, fahnden Ermittlerteams in fünf Ländern nach Tätern, Motiv und möglichen Unterstützern - und ziehen dabei nicht immer an einem Strang. Vor allem der Eifer der polnischen Politik, die bisher heißeste Spur kleinzureden, erstaunt deren Kollegen. Ein Rechercheteam von Süddeutscher Zeitung, ARD und der Wochenzeitung Zeit berichtete am ersten Jahrestag der Anschläge darüber, dass die polnischen Ermittlungsbehörden nur zögerlich kooperieren würden. Gleichzeitig stellten sie die vor allem von deutschen Sicherheitsbehörden bevorzugte Theorie, ein ukrainisches Kommando könnte den Anschlag von der Segelyacht Andromeda aus verübt haben, massiv in Abrede.