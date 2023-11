Nach dem Militärputsch in Niger am 26. Juli kursierten in Europas Hauptstädten zwei Schreckensszenarien über die weitere Entwicklung im Land. Erstens: Die Russen breiten sich in Niger aus, so wie zuvor in Mali und anderen Ländern. Zweitens: Die neuen Machthaber in Niger kündigen den Flüchtlingsdeal mit Europa. Das erste dieser Szenarien ist nach wie vor möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich. Das zweite ist nun, vier Monate nach dem Putsch, eingetreten.

Der Nationale Rat zur Rettung des Vaterlandes, der in Niger seit dem Sturz des gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum herrscht, verkündete am Montag, dass er das Gesetz mit der Ordnungsnummer 2015-36 aufgehoben habe. Es stellte den Transport von Migranten durchs Land unter Strafe. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise in Europa und auf Druck aus Brüssel hatte die damalige Regierung in Niamey dieses Gesetz im Mai 2015 verabschiedet. Es sollte die Transitroute für Migranten aus dem südlichen Afrika durch die Sahara Richtung Mittelmeer schließen. Im Gegenzug erhielt Niger Militär- und Entwicklungshilfe aus Brüssel.

Das Abkommen war aus mehreren Gründen ein schmutziger Deal

Aus europäischer Sicht erfüllte der Deal seinen Zweck: Die Zahl der Migranten, die über die Sahara-Route kamen, brach ein, von 100 000 auf 10 000 pro Jahr. Doch es war aus mehreren Gründen ein schmutziger Deal: Weil der ausgetretene Weg nach Europa verschlossen wurde, wichen viele Migranten auf andere Routen durch die Wüste aus. Einige überlebten die Reise nicht. Die nigrischen Sicherheitsbehörden wiederum fingen mitten im Land auch Migranten ab, die sich völlig legal dort bewegten - weil sie als Bürger eines Staats der westafrikanischen Staatengruppe Ecowas eigentlich Reisefreiheit in Niger genossen.

In Niger schließlich trocknete das Gesetz eine ganze Branche aus. Der Transport von Migranten hatte Tausenden Menschen im Land ihren Lebensunterhalt gesichert. Eine regelrechte Industrie aus Fahrern, Schleusern, Übersetzern entstand, die ihr Zentrum in der Wüstenstadt Agadez hatten, dem Tor zur Sahara. Der Großteil dieser Menschen wurde durch das Gesetz arbeitslos.

Abhilfe sollte das Geld aus Brüssel schaffen. Die EU startete Projekte, die etwa in Agadez Schleusern zu Landwirten umschulen sollten. Doch nach Ansicht vieler Kritiker in Niger kamen viel zu wenige Menschen in den Genuss solcher Programme; wo genau das Geld aus Brüssel landete, war häufig unklar. Die Junta in Niamey hob das Gesetz nun mit der Begründung auf, es nehme "keine Rücksicht auf die Interessen Nigers und seiner Bürger". Die Aufhebung gilt auch rückwirkend: Wer auf Basis des Gesetzes verurteilt wurde, soll rehabilitiert werden.

Experte Laessing spricht von einem "worst case scenario"

Der Sahel-Experte Ulf Laessing, der die Konrad-Adenauer-Stiftung in Mali vertritt, schrieb auf X, vormals Twitter, das "worst case scenario" für die Europäische Union sei eingetreten. Dafür macht er auch die Uneinigkeit Europas gegenüber der Junta in Niger verantwortlich. Während Länder wie Deutschland und Italien sich um ein pragmatisches Verhältnis zur Putschregierung in Niamey bemüht hätten, um den Deal zu retten, habe Frankreich alle Gesprächsanbahnungen abgeblockt.

Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich, die über Jahrzehnte militärisch und wirtschaftlich in Niger engagiert war, verkündete im September auf Druck der Junta den Abzug aller ihrer Streitkräfte bis Ende des Jahres. "Es gab eine Bereitschaft der Putschisten, sich mit Europa zu arrangieren", sagt Laessing. "Ob sie jetzt noch da ist, weiß ich nicht."

Aus Laessings Sicht hätte Europa den Rückweg zur Normalität in der Beziehung mit Niger schon deshalb einschlagen müssen, um dem russischen Einfluss entgegenzuwirken. Mehrere Staaten in Afrika wandten sich zuletzt Moskau zu, unter ihnen Nigers Nachbar Mali, wo ebenfalls eine Putschregierung herrscht, die eng mit Russland kooperiert und sich Wagner-Söldner ins Land holte. Nun bemühe sich Russland "sehr aktiv" um Niger, sagt Laessing, biete Partnerschaften und militärische Zusammenarbeit an - und werde die Putschisten in Zukunft wohl "ermuntern", mehr Migration nach Europa zuzulassen, die Flüchtlinge also als Druckmittel einzusetzen.

Die eingangs geschilderten europäischen Schreckensszenarien - dass Niger sich Russland anschließt und den Flüchtlingsdeal beendet - könnten nicht nur beide wahr werden. Sie könnten sich zu einem Szenario verdichten, das die Mächtigen in Brüssel gerade jetzt, wo die Migrationsfrage sich erneut zugespitzt hat, in Brüssel endgültig um den Schlaf bringt: eine offene Transitroute in Afrika unter russischer Kontrolle.