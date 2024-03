Erstes Schiff mit Hilfsgütern wird entladen - Lieferung wird in Gaza verteilt. Einen Tag nach der Ankunft der "Open Arms" an der Küste des Gazastreifens wird der Frachter bereits entladen. Jetzt stehen Unterstützer vor der Aufgabe, die bitter benötigten Essensrationen an die Menschen zu verteilen. Die Lebensmittel würden für 37 Millionen Mahlzeiten reichen, teilt die an der Mission beteiligte Organisation "World Central Kitchen" mit. Liveblog zum Krieg in Nahost

EXKLUSIV: AfD-Abgeordneter will Mitarbeitern Bewaffnung ermöglichen. Thomas Seitz will für Beschäftigte von Fraktion und Abgeordneten die Waffenmitnahme auf dem Arbeitsweg möglich machen. Die "Verteidigungsbewaffnung auf dem Arbeitsweg" sei in einem "failed state" wie der Bundeshauptstadt Berlin "jedem anzuraten, der sich anders als Abgeordnete ungeschützt im öffentlichen Raum oder dem ÖPNV bewegt", sagt der AfD-Politiker der Süddeutschen Zeitung. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump-Anklägerin Willis darf Ermittlungen weiterführen. In Georgia wird Ex-Präsident Trump versuchte Wahlfälschung vorgeworfen. Die Schlagzeilen dominierte zuletzt eine frühere romantische Beziehung der zuständigen Staatsanwältin - zu einem anderen Staatsanwalt in dem Fall. Jetzt entscheidet der zuständige Richter: Die Belege der Gegenseite reichten nicht aus, um Fani Willis einen Interessenkonflikt nachzuweisen. Zum Artikel

Koalition streitet über Bezahlkarte für Geflüchtete. Eigentlich hatte die Bundesregierung sich bereits darauf verständigt, dass Asylsuchende statt Bargeld künftig eine Chipkarte ausgehändigt bekommen. Doch nun können sich die Fraktionen im Bundestag nicht auf ein bundeseinheitliches Gesetz einigen. Die Grünen-Fraktion sieht noch viele ungelöste Fragen, die Koalitionspartner drängen auf eine schnelle Einigung. Zum Artikel

Bildungsministerin will Zivilschutzübungen an Schulen. Die Gesellschaft in Deutschland müsse sich für Krisen vorbereiten, so die FDP-Politikerin Stark-Watzinger. Sie schlägt vor, dass Jugendoffiziere in den Unterricht kommen, um über ihre Arbeit zu berichten und dadurch bei den Jugendlichen ein "unverkrampftes Verhältnis" zur Bundeswehr zu entwickeln. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

United Airlines: Eine weitere Boeing-Maschine verliert Rumpfteil im Flug

Brasilien: Militärs belasten Ex-Präsidenten Bolsonaro

Alles zum Krieg in der Ukraine

Evakuierungen in der Region Sumy. Ukrainische Behörden bringen Menschen aus Gemeinden in der Grenzregion in Sicherheit. Der Westen kauft Waffen für die Ukraine künftig auf gesamten Weltmarkt ein, sagt Bundeskanzler Scholz. Zum Liveblog

SZ-Interview: Von den roten Linien bei Waffenlieferungen an die Ukraine hält Litauens Ministerpräsidentin Šimonytė nichts (SZ Plus)

Zarter Protest bei Wahl in Russland. Bei der Präsidentschaftswahl in Russland gibt es kaum Möglichkeiten, Unzufriedenheit mit Präsident Putin zum Ausdruck zu bringen. Im Internet kursieren Fotos von ungültigen Wahlzetteln, doch die Abstimmung ist so intransparent wie selten zuvor. Die Einzigen, die den Kreml deutlich kritisieren, sind inhaftierte Politiker und Angehörige mobilisierter Soldaten. Zum Artikel