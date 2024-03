Eine Passagiermaschine von United Airlines hat am Freitag im Flug eine Abdeckung an ihrem Rumpf verloren. Der Schaden an der Boeing 737-800 sei erst am Boden nach der problemlosen Landung in der Stadt Medford im Bundesstaat Oregon festgestellt worden, teilte die Airline mit. Zuvor hatte die Lokalzeitung Rogue Valley Times ein Augenzeugen-Foto veröffentlicht, auf dem freiliegende Mechanik zu sehen war. Auf der Plattform X kursieren ebenfalls kurz nach dem Vorfall Fotos von der beschädigten Maschine im Netz, unter anderem mit der Frage: "Why does that keep happening?", warum passiert das immer wieder.