19. August 2018, 18:56 Uhr SZ Espresso Das Wochenende kompakt - die Übersicht für Eilige

Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Das Wochenende kompakt

VW will Kronzeugen in Abgasskandal kündigen. Der Konzern plant jenen Abteilungsleiter rauszuwerfen, der als erster Manager in den USA Diesel-Betrug zugab. Andere Führungskräfte, die er schwer belastet, verschont der Konzern hingegen - oder zahlt Abfindungen in Millionenhöhe. Von Max Hägler und Klaus Ott

SZ Espresso kostenlos abonnieren Als Push-Mitteilung Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends als Push-Mitteilung in der SZ.de-App. Jetzt App laden und abonnieren.

Per Newsletter Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per E-Mail. Jetzt kostenlos Newsletter bestellen.

Per WhatsApp, Telegram oder Insta Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per Messenger auf Ihrem Smartphone. Jetzt kostenlos bestellen.

Putin zu Besuch in Deutschland. Zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten haben sich Kanzlerin Merkel und Russlands Präsident getroffen. Mehr als drei Stunden lang diskutierten sie die Konflikte in Syrien und der Ukraine sowie wirtschaftliche Beziehungen. Russland, die Türkei und China leiden unter Wirtschaftsproblemen und merken, dass sie Europa brauchen, kommentiert Paul-Anton Krüger.

Italien lehnt Geld von Autobahnbetreiber ab. Autostrade per l'Italia hatte nach dem Brückeneinsturz in Genua 500 Millionen Euro zugesagt - von denen die Regierung jedoch nichts wissen will. Aus Wut über die Katastrophe boykottieren viele Familien die staatliche Trauerfeier für die Todesopfer, deren Zahl mittlerweile auf mehr als 40 gestiegen ist.

Nahles bringt deutsche Hilfe für Türkei ins Gespräch. "Es kann die Situation entstehen, in der Deutschland der Türkei helfen muss", sagt die SPD-Chefin. Den Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdoğan in Berlin findet sie richtig. Zur Nachricht

Scholz will Rentenniveau bis 2040 sichern. "Stabile Renten verhindern einen deutschen Trump", sagt der Sozialdemokrat - und droht dem Koalitionspartner. Der reagiert empört: Dass der Finanzminister sich überhaupt zu Wort melde, hält Unions-Fraktionsvize Gröhe für "unverantwortlich".

Hat Sachsens Polizei einen Reporter behindert? Journalisten filmen Pegida-Proteste und werden dabei von Polizisten festgehalten. Was ein Skandal sein könnte, ist für Sachsens Ministerpräsidenten Kretschmer: "seriös". Von Ulrike Nimz

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

Nahles will Strafen für jüngere Hartz-IV-Empfänger abschaffen. Die SPD-Chefin fordert außerdem, den Schutz durch die Arbeitslosenversicherung auszuweiten. Sie bezieht auch Stellung zu der Forderung, Hartz IV komplett zu streichen. Zum Text

Zehn Gründe, warum die US-Demokratie in größter Gefahr ist. Mit den Halbzeitwahlen vor der Tür zeigen sich die aberwitzigen Schwächen der amerikanischen Demokratie. Und das hat nicht nur etwas mit Präsident Trump zu tun. Von Thorsten Denkler

Erst integriert, dann abgelehnt. Sie sollen Deutschland verlassen, obwohl sie eigentlich dringend gebraucht werden - als Altenpflegerin, Tischler oder Hotelfachmann. Zwölf Flüchtlinge und ihre Erfahrungen mit widersprüchlicher Politik. Von Ann-Kathrin Eckardt, Anna Hoben und Veronika Wulf

SZ-Leser diskutieren

Sollten qualifizierte Asylsuchende ein dauerhaftes Bleiberecht erhalten? "Selbstverständlich, es fehlt ja jetzt schon an allen Ecken und Enden. Die Betriebe jammern über zu wenig Nachwuchs, und versuchen Sie mal, spontan eine Pflegekraft zu bekommen", schreibt bonedaddy. Leserin Monikamm207 sieht das anders: "Nein, das würde das Durcheinander im Asyl- und Ausländerrecht nur noch vergrößern und stünde im Widerspruch zu allem, was bisher gefordert oder angekündigt wurde." Mfgoldie schreibt: "Es würde sich um einen modernen Ablasshandel der Wirtschaft handeln, nach dem Motto: Kauf dich von der Abschiebung frei, indem du dich ordentlich aufführst, integrierst, Deutsch sprichst und arbeitest". Diskutieren Sie mit uns