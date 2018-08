19. August 2018, 09:12 Uhr Türkische Währungskrise Nahles bringt deutsche Hilfe für Türkei ins Gespräch

Deutschland muss nach Darstellung von SPD-Chefin Andrea Nahles unter Umständen die wirtschaftlich angeschlagene Türkei unterstützen.

Es sei im Interesse aller Nato-Partner, dass die Türkei wirtschaftlich stabil bleibe, argumentiert Nahles.

Ihr sei wichtig, dass die Bundesregierung mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan im Gespräch bleibt.

SPD-Chefin Andrea Nahles hat deutsche Hilfen für die wirtschaftlich in Bedrängnis geratene Türkei ins Gespräch gebracht. "Es kann die Situation entstehen, in der Deutschland der Türkei helfen muss - unabhängig von den politischen Auseinandersetzungen mit Präsident Erdoğan", sagte Nahles den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Die Türkei ist ein Nato-Partner, der uns nicht egal sein kann. Es ist in unser aller Interesse, dass die Türkei wirtschaftlich stabil bleibt und die Währungsturbulenzen eingedämmt werden", so die SPD-Chefin.

"Auf allen Ebenen im Gespräch bleiben"

Die Türkei leidet derzeit unter einer Wirtschafts- und Währungskrise. Ein Grund für den Kursverfall der Lira ist der Streit der beiden Nato-Partner USA und Türkei um einen in der Türkei unter Hausarrest stehenden US-Pastor. Beide Länder haben gegenseitig Sanktionen und Strafzölle verhängt.

Den für September geplanten Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Deutschland findet Nahles richtig. "Die Bundesregierung muss mit der Türkei auf allen Ebenen im Gespräch bleiben", sagte sie. "Es ist meine klare Erwartung an die Bundeskanzlerin, dass natürlich auch kritische Fragen angesprochen werden - hierzu gehört insbesondere das Festhalten und die Inhaftierung von deutschen Staatsangehörigen in der Türkei."

Erst am Donnerstag ist im kurdischen Teil des Landes ein deutscher Staatsbürger festgenommen worden. Damit sitzen nun türkischen Angaben zufolge acht Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei in Haft.