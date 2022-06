SZ am Morgen

Bitte wieder aufsetzen: Die Maskenpflicht in den Innenräumen könnte bald wieder kommen, wenn es nach den vier Bundesländern geht.

Von Leopold Zaak

Bundesländer drängen auf Wiedereinführung der Maskenpflicht. Die unionsgeführten Länder Bayern, Hessen, NRW sowie das von den Grünen regierte Baden-Württemberg machen Druck: Die Ampel-Regierung in Berlin müsse das Infektionsschutzgesetz noch vor der Sommerpause verschärfen. Zum Artikel

Prozess um Polizistenmorde in Kusel beginnt. Auf der Anklagebank sitzt ein Mann, der mit dem Gesetz immer wieder in Konflikt geriet: bei der Insolvenz seiner Bäckerei und beim Jagen. Nun wirft ihm die Staatsanwaltschaft zweifachen Mord vor - begangen, um seine Jagdwilderei zu verdecken. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel vor Neuwahlen, Lapid soll Premier werden. Die Acht-Parteien-Koalition ist am Ende: Die Auflösung des Parlaments soll in der kommenden Woche den Weg zur Neuwahl frei machen. Ministerpräsident Bennett räumt seinen Posten übergangsweise für den bisherigen Außenminister. Zum Artikel

Banner mit antisemitischen Motiven in Teilen abgedeckt. Im Zentrum der Weltkunstschau Documenta steht ein riesiges Banner des indonesischen Underground-Kollektivs Taring Padi, das massiv antisemitische Motive zeigt. Das Künstlerkollektiv entschuldigt sich und verhüllt das Werk. Zum Artikel (SZ Plus)

Überraschung bei Schwimm-WM: Elendt holt Silber. Bei ihrer ersten internationalen Meisterschaft belegt die 20-Jährige über 100 Meter Brust den zweiten Platz. Für sie ein großer Erfolg, für den Deutschen Schwimm-Verband das Ende eines langen Wartens. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Krim-Chef: Ukraine attackiert russisch besetzte Erdgas-Plattformen. Im Schwarzen Meer sollen Förderanlagen beschossen worden sein. Der EU-Außenbeauftragte Borrell rechnet mit einer Einigung zu den Getreideexporten und fordert ein Ende der Blockade von Häfen. Zum Liveblog

Hologramm für den Präsidenten. Der ukrainische Präsident Selenskij hält eine Rede als virtueller Avatar. Dabei verkündet er nicht nur die Gründung der Ukraine als digitale Nation, er schreibt auch Technologiegeschichte. Zum Artikel (SZ Plus)

Hungerkrise: "Die kommenden drei Wochen sind entscheidend". Noch ist es nicht unvermeidlich, dass Menschen wegen des Ukraine-Krieges verhungern, sagt IRC-Chef Miliband. Doch die weltweiten Auswirkungen könnten dazu führen, dass die Rekordzahl von Flüchtlingen weiter steigt. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Schwamm drüber. Eine australische Krabbenart weiß sich zu tarnen mit einem selbstgebastelten Hut - Forscher haben sie nun aber dennoch entdeckt. Zum Artikel