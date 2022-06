Von Ayça Balcı

Krieg in der Ukraine

"Schauen Sie sich an, was Olaf Scholz geleistet hat": Der britische Premier Boris Johnson würde der Ukraine bei einer Offensive gegen die Russen die Ausrüstung liefern, die sie vom Westen anfordert. Ziel sei es, den Ukrainern zu helfen, sich selbst zu schützen und sich "gegen einen wirklich bösartigen, unnötigen Angriff zu verteidigen". In dieser Hinsicht findet Johnson auch lobende Worte für Kanzler Scholz: Dessen unglaubliches Engagement für die Ukraine und dessen Rolle in der Krise sei großartig (SZ Plus). Zum Interview

Ukraine darf auf EU-Kandidatenstatus hoffen: Die Staats- und Regierungschefs der EU entscheiden bei ihrem Spitzentreffen über die Empfehlung der EU-Kommission und die Perspektiven für andere beitrittswillige Staaten. Während die Chancen für die Ukraine gut stehen, könnte sich die Debatte über den Umgang mit dem Westbalkan als schwieriger entpuppen. Dort ist die Sorge groß, in einer Art Warteschleife vergessen zu werden. Zum Artikel

Russland rückt offenbar auf Lyssytschansk vor: Aus dem Osten der Ukraine werden schwere Angriffe durch russisches Militär gemeldet. Beim bevorstehenden G-7-Gipfel wollen die USA angeblich "konkrete Vorschläge" machen, um den Druck auf die Regierung in Moskau zu erhöhen. Russische Hacker greifen laut Microsoft massiv Regierungscomputer an. Zum Liveblog

Was heute wichtig ist

Es droht Streit in der Ampel-Koalition: Der Dissens in der Ampel zu gleich mehreren aktuellen Themen bleibt auch nach dem Koalitionsausschuss am Mittwochabend bestehen. Verbrennungsmotor, Atomkraft, Schuldenbremse werden spätestens auf die Tagesordnung der nächsten Koalitionsrunde drängen (SZ Plus). Zum Artikel

Mühsame Rettung der Erdbebenopfer in Afghanistan dauert an: Die betroffene Region ist arm und liegt in den Bergen. Das Land bekommt internationale Hilfe zugesagt, auch wenn dort die radikal-islamischen Taliban regieren. Sie sprechen von mehr als 1000 Toten. Zum Artikel

Euro-Zone: Es kommt jetzt auf Frankreich an: Präsident Emmanuel Macron ist nach den Wahlen geschwächt. Beginnen die Finanzmärkte, nun auch an Frankreich zu zweifeln? Die Verwerfungen in der Weltwirtschaft von Inflation bis hin zu Lieferengpässen treffen einzelne Euro-Länder ohnehin unterschiedlich stark. Die Situation in der Euro-Zone droht in Zukunft nun um einiges komplizierter zu werden. Zum Artikel

Nach Schulmassaker in Texas: Zuständiger Polizeichef beurlaubt: Fast einen Monat nach dem Massaker an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas ist der regionale Polizeichef bis auf Weiteres beurlaubt worden. Es gebe mehrere laufende Untersuchungen des Vorfalls, aber es sei unklar, wann deren Ergebnisse vorliegen würden, erklärte der Leiter des Schulbezirks von Uvalde. Zum Artikel

"Patienten, die dann neu kommen, würden in vielen Fällen sterben": Sollten Ärzte die Behandlung eines Patienten abbrechen dürfen zugunsten eines anderen, der bessere Überlebenschancen hat? Die Bundesregierung sagt Nein zur Triage. Die Rechtsphilosophin Tatjana Hörnle sieht in der Entscheidung eine große Gefahr. Zum Interview

Antisemitismusbeauftragter verlangt Aufarbeitung des Documenta-Skandals: Mit antisemitischen Darstellungen habe die Ausstellung "in massiver Weise Vertrauen in Politik und Kunstszene verspielt", sagte Felix Klein. Das Kuratorenkollektiv Ruangrupa fordert der Antisemitismusbeauftragte zu einer Klarstellung auf. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Bester Dinge

Des Allergreschte!: Im Juli bekommen die Stuttgarter nach zähem Ringen endlich eine Ampel mit den Motiven der beiden SWR-Maskottchen Äffle und Pferdle. Was sagen die beiden Trickfilmfiguren selbst dazu? Zum Artikel