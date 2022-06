Nach dem eingeschränkten Warentransit durch Litauen provoziert Russland mit Luftraumverletzungen von Nato-Staaten in der Ostsee und kündigt "praktische" Maßnahmen an.

Von Nicolas Freund

Russland übt schon einmal die Eskalation. Estland meldete am Mittwoch, zwei russische Kampfflugzeuge vom Typ Sukhoi Su-35 hätten am Dienstagmorgen den Luftraum des Nato-Mitglieds bei der Insel Hiiumaa verletzt. Es sei bereits der vierte derartige Vorfall in diesem Jahr. Am selben Tag berichtete Kusti Salm, der Stabschef des estnischen Verteidigungsministeriums, der finnischen Zeitung Iltalehti, Russland habe Raketenangriffe mit Hubschraubern auf estnischem Territorium simuliert. Auch diese Grenzverletzungen hätten in letzter Zeit mehrmals stattgefunden. Und Dänemark hatte schon am Montag den russischen Botschafter einbestellt, nachdem russische Militärmaschinen zweimal den Luftraum über der Insel Bornholm verletzt haben sollen.

Die beiden Sukhoi Su-35, die am Dienstag in Estland gesichtet worden waren, setzten ihren Flug anschließend über dem Baltischen Meer fort und drangen wenig später laut offiziellen Angaben etwa einen Kilometer weit in litauischen Luftraum ein, wo sie sich eine knappe Minute lang aufgehalten haben sollen. Moskau widersprach diesen Darstellungen der baltischen Staaten: Es habe sich um Routineflüge über internationalen Gewässern gehandelt. Russland sowie die Nato führen derzeit Manöver in der Ostsee durch.

Kaliningrad ist für Russland von großer strategischer Bedeutung

Diese unabhängig voneinander gemeldeten Verletzungen des Luftraums verschiedener Nato-Staaten durch russische Kampfjets lassen sich nur als Drohung verstehen. Moskau möchte damit vermutlich weiter Druck auf die EU und vor allem auf Litauen aufbauen. Der baltische Staat hatte am Samstag mitgeteilt, den EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs in der Ukraine folgend, den Warenverkehr per Eisenbahn in die russische Enklave Kaliningrad einzuschränken. Betroffen sind davon vor allem Baumaterialien, Zement und Metalle. Lebensmittel und viele andere Waren können nach wie vor in die Enklave importiert werden. Kaliningrad liegt zwischen Polen, Litauen und Weißrussland, es gibt keine direkte Verbindung nach Russland, und viele Güter müssen deshalb mit Zügen durch Litauen oder auf dem Seeweg in die Enklave transportiert werden. Kaliningrad ist für Russland von großer strategischer Bedeutung, es ist der Heimathafen der russischen Ostseeflotte, und mit dort stationierten Raketen kann Moskau einen großen Teil Europas bedrohen.

Der Kreml hatte wegen der Transitbeschränkungen am Mittwoch angekündigt, es würden Maßnahmen ergriffen werden, die "nicht im diplomatischen, sondern im praktischen Bereich liegen". Was das bedeuten soll, ist unklar. Womöglich wird Russland versuchen, weiter auf wirtschaftlichem Weg, durch die künstliche Verknappung von Nahrungsmitteln und fossilen Brennstoffen, Druck auf den Westen auszuüben. Auch könnte Litauen von dem gemeinsamen Stromnetz mit Russland abgeschnitten werden.

Obwohl die Enklave Kaliningrad wegen ihrer Lage immer wieder in Konfrontationsszenarien zwischen Russland und der Nato eine Rolle spielt, scheint eine militärische Eskalation derzeit unwahrscheinlich. Experten meinen, Russland fehlten wegen des Krieges in der Ukraine schlicht die Mittel für eine Konfrontation mit der Nato.