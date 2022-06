Mit antisemitischen Darstellungen habe die Ausstellung "in massiver Weise Vertrauen in Politik und Kunstszene verspielt", sagte Felix Klein. Das Kuratorenkollektiv Ruangrupa fordert der Antisemitismusbeauftragte zu einer Klarstellung auf.

Nach der Entfernung eines Kunstwerks mit antisemitischen Darstellungen auf der Documenta fordert der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, eine rückhaltlose Aufarbeitung der Vorgänge. Die Documenta habe "in massiver Weise Vertrauen in Politik und Kunstszene verspielt", sagte Klein den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Aufgabe müsse nun sein, den entstandenen Vertrauensverlust wieder aufzuheben.

"Auch eine klärende, glaubwürdige Stellungnahme des kuratierenden Kollektivs Ruangrupa würde dazu beitragen", sagte Klein.

Detailansicht öffnen Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung. (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Bei der am Samstag in Kassel eröffneten Documenta war auf einem riesigen Wimmelbild der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi ein Mann in Anzug und Krawatte zu sehen, haifischartige Raffzähne ragen aus dem Mund, daneben eine Zigarre. Eine angedeutete Schläfenlocke hängt herunter, auf dem Hut prangt die SS-Rune. Damit werden Juden mit Nazis gleichgesetzt.

Auf einem anderen Detail wird unter einem Kanonenrohr eine Person in Uniform gezeigt, sie trägt die Nase eines Schweins, das bei gläubigen Juden als unrein gilt. Auf dem roten Halstuch ist der Davidstern zu sehen, auf dem Helm der Name des israelischen Geheimdienstes Mossad. Nach öffentlichen Protesten wurde das Bild "People's Justice" am Montagabend zunächst mit schwarzen Tüchern verhängt, am Dienstagabend dann auf Beschluss des Documenta-Aufsichtsrates entfernt.