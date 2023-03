SZ am Morgen

Während der Tarifrunde gab es viele Warnstreiks, wie hier am Düsseldorfer Flughafen.

Was wichtig ist und wird.

Von Katja Guttmann

Was heute wichtig ist

Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst vorerst gescheitert. Auch die dritte, dreitägige Verhandlungsrunde in Potsdam erzielt keine Einigung. Arbeitgebervertreter der Kommunen weisen die hohen Forderungen der Gewerkschaften von 10,5 Prozent Lohnerhöhungen entschieden zurück. Zum Artikel

Fragen und Antworten: Im Tarifstreit braucht es jetzt eine Schlichtungskommission

Staatsbankett für König Charles im Schloss Bellevue. Erst Händeschütteln, dann ging es um Umweltpolitik: Beim Staatsbankett wurde es festlich. Der König bekam ein Foto aus sehr alten Zeiten überreicht, schließlich wurde aufgetragen - ein Vier-Gänge-Menü, das eigentlich hätte geheim bleiben sollen. Heute spricht Charles III. im Deutschen Bundestag. Zum Liveblog

Unionsfraktion lädt zum "Kommunalgipfel" über Flüchtlingspolitik. CDU und CSU veranstalten an diesem Donnerstagabend ein Treffen mit Landräten und Bürgermeistern aus ganz Deutschland. CDU-Chef Merz will zeigen, dass er die Nöte der Städte und Gemeinden in Bezug auf die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten ernster nimmt als der Kanzler. Zum Artikel

Bundesländer erlassen strengere Gesetze für Demonstrationen. Die Politik reagiert damit auf neue Protestformen wie Straßenblockaden, die oft eine Herausforderung für die Polizei sind. In Nordrhein-Westfalen sind Demonstrationen auf der Autobahn generell verboten. Auch die Videoüberwachung wird vielerorts ausgebaut. Zum Artikel

Papst muss nach Atemproblemen in Klinik bleiben. Zu Ostern stehen für den Pontifex die wichtigsten Termine im Jahr an. Doch schon bei der Generalaudienz sah Franziskus gar nicht fit aus. Jetzt wird er im Krankenhaus behandelt. Noch ist es unklar, ob er die Osterfeierlichkeiten überhaupt zelebrieren kann. Zum Artikel

Bundeskabinett billigt Milliardenprogramm für Moore und Wälder. Feuchtgebiete und natürliche Wälder könnten laut Umweltministerin Lemke einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Deutschland sein Ziel erreiche, bis zum Jahr 2045 CO₂-neutral zu sein. Sie speichern in großen Mengen Kohlenstoff. Landwirte kritisieren das Aktionsprogramm. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Kiew droht Russland mit größerem Drohnenangriff. Das Militär verfüge über etliche Drohnen mit großer Reichweiter, sagt der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats der Ukraine. In Polen gibt es Widerstand gegen ukrainische Getreidelieferungen. Zum Liveblog

Iranischer Außenminister zu Gesprächen in Moskau. Teherans Außenminister Hossein Amir-Abdollahian besucht seinen russischen Amtskollegen Lawrow, um über das Atomabkommen und die Ukraine zu sprechen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen