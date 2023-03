Strengere Regeln für Demonstrationen:Bannmeile Autobahn

Demonstrierende durften jüngst die Autobahn A9 in München blockieren, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte die Aktion zugelassen. In NRW geht das nicht mehr.

Von Ronen Steinke, Berlin

Das Land Hessen hat in der vergangenen Woche ein neues, strengeres Versammlungsgesetz verabschiedet, Nordrhein-Westfalen hat dasselbe auch unlängst getan, und auch in einigen anderen Bundesländern ist dies gerade zu beobachten: Nach drei Jahren der Querdenker-Proteste und angesichts von neuen Protestformen - Straßenblockaden im Namen des Klimaschutzes zum Beispiel - wird der juristische Rahmen für Demos neu justiert.

Schon seit Jahrzehnten gelten rund um Parlamentsgebäude besondere Regeln, um Proteste auf Abstand zu halten. Die sogenannte Bannmeile (offiziell: "befriedeter Bezirk"), wo Versammlungen nur in Ausnahmefällen erlaubt sind, ist in Berlin auch nach dem Sturm von Anhängerinnen und Anhängern der Querdenker- und Reichsbürger-Bewegungen auf die Reichstagstreppe im August 2020 nicht ausgeweitet oder verschärft worden, obwohl dies manche forderten.

Dafür allerdings hat Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr eine neue Art von Bannmeile eingeführt. Es geht um Flächen, die lang gedehnt sind, buchstäbliche meilenlang: Autobahnen sollen demnach für Demonstrationen komplett tabu sein.

Auch auf Autobahnen wurden bislang Demos geduldet - unter den Augen der Polizei

Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn grundsätzlich ist im öffentlichen Straßenverkehr "der kommunikative Raum eröffnet", wie das Bundesverfassungsgericht 2011 in seiner Entscheidung zum Flughafenbetreiber Fraport schrieb. Das heißt: Es darf politisiert werden.

Wenn bisher eine Gruppe wie zum Beispiel der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der ADFC, zu sogenannten Sternfahrten quer durch ein Bundesland oder auch durch eine Stadt mobilisierte, um gegen den Autoverkehr zu demonstrieren, dann bedeutete dies für die Versammlungsbehörden und Gerichte deshalb bislang stets eine Abwägung. Einerseits die Versammlungsfreiheit - andererseits die Frage: Wie groß ist die Gefahr von Rückstaus, von Auffahrunfällen, wenn man einen Abschnitt sperrt?

Auf Autobahnen werden Demos dann manchmal durchaus geduldet. In Berlin auf der A100 zum Beispiel setzen Demonstrierende regelmäßig ihr Recht durch, in Hessen auf der A66 durften die "Radfahrer für Klimaneutralität" im vergangenen August die vierspurige Bahn in Beschlag nehmen. Bei Mainz an der A634 durften sich Umweltaktivisten zu Beginn dieses Monats sogar unter den Augen der Polizei von einer Brücke abseilen. Die Beamten sperrten den Abschnitt für sie einen Nachmittag lang in beide Richtungen.

Solche Szenen gibt es in Nordrhein-Westfalen nun nicht mehr, seitdem das strengere Versammlungsgesetz im vergangenen Januar in Kraft getreten ist. Demonstrationen auf der Autobahn sind nun von vornherein verboten. Seitdem im Juni die Grünen neu in die CDU-geführte Landesregierung eingetreten sind, wird allerdings diskutiert, ob man dies nicht wieder zurückdrehen, also Fahrrad- und Klimademos unter Umständen wieder dulden sollte.

Wie soll ein Demonstrant wissen, ob nur die Masse gefilmt wird - oder besonders er ?

Der zweite neue Trend hat mit Videoüberwachung zu tun. Sie wird gerade vielerorts verstärkt. Das rot-rot-grün regierte Berlin hat hier 2021 den Anfang gemacht - ausnahmsweise sogar im Gleichschritt mit Bayern. Wo Demonstrierende herkömmlich nur in besonderen Gefahrensituationen von der Polizei gefilmt werden durften - schließlich sollen Menschen nicht eingeschüchtert oder von der Artikulierung ihres Protests abgeschreckt werden -, da sind die rechtlichen Voraussetzungen stark abgesenkt worden.

Das schwarz-grün regierte Hessen zieht hier nach: Zur "Lenkung und Leitung des Polizeieinsatzes" sollen allzeit "Übersichtsaufnahmen" möglich sein - so steht es in dem neuen Versammlungsfreiheitsgesetz, und so heißt es seit dem vergangenen Jahr auch in Nordrhein-Westfalen.

Interessant daran ist, dass es nicht nur um große Aufzüge mit vielen Tausend Teilnehmern geht, die sich durch eine ganze Stadt schlängeln. Auch schon bei Demonstrationen mit wenigen Hundert Teilnehmern kann die Polizei ihre Kamerawagen auffahren oder sogar ihre Kameradrohnen in der Luft kreisen lassen - dies genügt aus Sicht der Rechtsprechung meist schon als "unübersichtliche" Lage, die Übersichtsaufnahmen rechtfertigt.

Und heikel daran ist, zumindest aus der Sicht von Kritikern, dass eine Identifizierung einzelner Personen zwar weiter die Ausnahme sein soll. Aber welcher Betroffene kann beim Anblick einer Kamera schon so genau unterscheiden, ob er oder sie nun als Teil einer Masse gefilmt wird - oder doch individuell?

Wer im weißen Maleranzug für Klimaschutz demonstriert, muss in NRW mit Strafe rechnen

Ein Abschreckungseffekt sei jedenfalls zu befürchten, meint etwa der Polizeirechtler Clemens Arzt, der an der Berliner Polizeihochschule lehrt. Die Linkspartei will deshalb vor dem hessischen Staatsgerichtshof eine Normenkontrollklage einreichen. Ihre Abgeordneten haben im Wiesbadener Landtag auch schon rote Schilder mit Slogans gegen das neue Gesetz hochgehalten. Mitten im Herzen der Bannmeile sozusagen, wo solche Aktionen mit Requisiten gleich doppelt unerwünscht sind - und die Landtagspräsidentin sie rügte.

Auch in Nordrhein-Westfalen werden die Verschärfungen demnächst den Verfassungsgerichtshof des Landes beschäftigen. Die "Gesellschaft für Freiheitsrechte" hat zu Beginn dieses Jahres einen Eilantrag gegen das neue Versammlungsgesetz des Landes eingelegt. Mit einer Entscheidung wird noch vor der Sommerpause gerechnet.

Zu den Verschärfungen, die also bald auf den Prüfstand kommen, gehört dann auch noch, als dritter Gesetzgebungstrend: eine striktere Regulierung der Outfits von Demonstrierenden. Bislang waren nur Uniformen verboten, beziehungsweise "Uniformen, Uniformteile oder uniformähnliche Kleidungsstücke" - Bürger in Deutschland dürfen nicht im Stil einer SA aufmarschieren wie in der Weimarer Republik.

Detailansicht öffnen Die Gruppe "Ende Gelände" demonstriert 2019 in Garzweiler gegen den Braunkohletagebau. In NRW gilt der weiße Maleranzug auf Demos nun als Kleidung, die "Gewaltbereitschaft vermittelt". (Foto: Christian Mang/Imago)

Das neue nordrhein-westfälische Versammlungsgesetz besagt nun: Auch Kleidung, die "Gewaltbereitschaft vermittelt und dadurch einschüchternd wirkt", könne verboten werden. Diese Verschärfung hat nun auch Hessen vorgenommen, in Bayern gilt sie schon seit 2021 - wobei Verstöße gegen Kleidervorschriften in diesen drei Bundesländern obendrein als eine Straftat durch die Staatsanwaltschaft geahndet werden können, nicht mehr bloß als Ordnungswidrigkeit.

Die Macher des nordrhein-westfälischen Gesetzes dachten dabei an den sogenannten schwarzen Block, also die Praxis linksradikaler Demonstrierender, sich einheitlich schwarz zu kleiden, um eine spätere Identifizierung durch die Polizei zu erschweren. So kann man es in der nordrhein-westfälischen Gesetzesbegründung nachlesen. Weiter heißt es dort aber, auch das Tragen der weißen Maleranzüge, mit denen die Klimaschutz-Gruppe "Ende Gelände" auftritt ("wie bei den Garzweiler-Demonstrationen im Sommer 2019"), könnte so künftig geahndet werden.