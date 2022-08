Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Wolfgang Petersen ist tot. Der Regisseur des deutschen Welterfolgs "Das Boot" und zahlreicher Hollywood-Blockbuster wie "Outbreak" oder "Air Force One", ist im Alter von 81 Jahren in Los Angeles an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Zum Nachruf (SZ Plus)

EXKLUSIV Arbeitszeit erhöht Ungleichheit in Deutschland. Seit 1993 sind die Bruttoeinkommen der Beschäftigten um die Hälfte ungleicher geworden, ergibt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Der Anstieg wäre demnach nur etwa halb so stark, wenn Beschäftigte ihre Arbeitszeit stärker selbst bestimmen könnten. So sind die 20 Prozent mit den höchsten Einkommen im Schnitt pro Woche länger tätig als sie laut Befragungen wollen, die 20 Prozent mit den niedrigsten Einkommen würden dagegen oft gerne länger arbeiten und dadurch mehr verdienen. Zum Artikel (SZ Plus)

Abbas löst mit Holocaust-Vorwürfen gegen Israel Empörung aus. Bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz wird der Palästinenserpräsident gefragt, ob er sich für das Olympia-Attentat von 1972 entschuldigen wolle. Statt zu antworten, beschuldigt er Israel, "50 Massaker, 50 Holocausts" begangen zu haben. Scholz äußert sich erst mit Verzögerung, als der Auftritt schon vorbei ist, und wird dafür heftig kritisiert. Zum Artikel

Prominente Trump-Kritikerin verliert bei republikanischen Vorwahlen. Liz Cheney stellte sich gegen den früheren US-Präsidenten und machte sich damit parteiintern viele Feinde. In Wyoming scheitert sie nun an Harriet Hageman, einer von Trump unterstützten Kandidatin. Damit wird Cheney dem Repräsentantenhaus von Januar an nicht mehr angehören. Zum Artikel

Mäßige Studienlage bei in Großbritannien neu zugelassenem Omikron-Impfstoff. Bei dem mRNA-Vakzin der US-Pharmafirma Moderna handelt es sich um einen sogenannten bivalenten Impfstoff. Er ist sowohl gegen das Original-Coronavirus gerichtet als auch gegen die Omikron-Variante BA.1, die allerdings nicht mehr vorherrschend ist. Was Experten dazu sagen - und wie es in Deutschland weitergehen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

European Championships: Gold für Lückenkemper und Kaul. Die deutschen Leichtathleten erleben einen besonderen Abend: Erst holt Niklas Kaul Gold im Zehnkampf, dann läuft Gina Lückenkemper über die 100 Meter zum EM-Titel. Der Rest geht im Jubel unter. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Selenskij ruft Ukrainer in besetzten Gebieten zu Vorsicht auf. Nach schweren Explosionen in russischen Militäranlagen auf der Krim warnt der Präsident die Bevölkerung davor, in die Nähe solcher Einrichtungen zu gehen. Russland feuert nach Schätzungen des ukrainischen Oberkommandierenden Saluschnyj täglich 40 000 bis 60 000 Schuss Munition auf Stellungen der Verteidiger ab. Zum Liveblog

Hollywood-Stars im Kriegsgebiet. Angelina Jolie, Ben Stiller, Sean Penn und viele mehr: Nie waren Hollywood-Stars so häufig in einem Kriegsgebiet wie derzeit in der Ukraine. Jeder der Besuche wird zu einem mittleren Medienereignis - und hilft wohl gegen Kriegsmüdigkeit. Im Augenblick dort: der Regisseur Abel Ferrara. Zum Artikel (SZ Plus)

Streitgespräch zum Ukraine-Krieg: Sachsens Ministerpräsident Kretschmer diskutiert mit seinem Vize Dulig. Ein Abend mit erhobenem Zeigefinger

Meinung zum Schengen-Raum: Es wäre ein fataler Fehler, russischen Reisenden keine Visa mehr zu geben (SZ Plus)

Bester Dinge

Die spinnen sich was zusammen. Sprungspinnen sinken wie der Mensch offenbar in einen REM-Schlaf, womöglich träumen sie also auch. Nur wovon eigentlich? Zum Artikel