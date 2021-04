Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Julia Bergmann

Das Wochenende kompakt - Was wichtig war

Laschet und Söder im offenen Duell. Die Vorsitzenden von CDU und CSU erklären erstmals öffentlich ihren Willen, für das Amt des Regierungschefs zu kandidieren. Wer das Rennen macht, wollen sie "zeitnah" entscheiden. Kanzlerin Merkel relativiert ihre Kritik an Laschets Corona-Kurs. Zum Artikel

AfD bläst Kandidatenkür ab. Die AfD startet zunächst ohne Spitzenkandidaten in den Wahlkampf für die Bundestagswahl im Herbst. In Dresden votiert am Samstag eine knappe Mehrheit der Delegierten gegen eine Spitzenkandidaten-Kür auf dem Bundesparteitag. Stattdessen soll nun die Parteibasis in den kommenden Wochen zwei Kandidaten für ein Spitzen-Duo bestimmen. Zum Artikel

Soldaten töten mehr als 80 Demonstranten in Myanmar. In In Bago ermorden Soldaten nach Angaben der Hilfsvereinigung für politische Gefangene (AAPP) mindestens 82 Protestierende. Die Zahlen könnten noch höher liegen. Es ist eine der brutalsten Aktionen der Junta seit ihrer Machtübernahme in der Nacht zum 1. Februar. Zum Artikel

Warum MAN-Mitarbeiter den Verkauf des Traditionswerks in Steyr blockieren. Die Fabrik steht auf der Streichliste des krisengeschüttelten MAN-Konzerns. Der österreicher Unternehmer Siegfried Wolf war zwar zuletzt als Investor für das Werk im Gespräch. Doch das Projekt Wolf halten Arbeitnehmer für keine gute Lösung. Zwei Drittel stimmten dagegen. Zum Artikel

Trauerfeier für Prinz Philip findet am 17. April statt. Prinz Harry reist für die Beerdigung aus den USA an. Der Sarg des Duke of Edinburgh soll, auf seinen Wunsch hin, auf einem speziell dafür umgebauten Geländewagen zur Kapelle gefahren werden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Merkel für kurzen und konsequenten Lockdown. Das sagt die Kanzlerin Teilnehmern zufolge auf einem Treffen der Unionsspitzen in Berlin. Laut RKI steigt die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag auf 129,2. Arbeitsminister Heil will eine Testpflicht in Unternehmen in der nächsten Woche einführen. Aktuelle Meldungen aus Deutschland. Zum Artikel

Testpflicht für Firmen rückt näher. Daten der Regierung lassen keinen Zweifel daran, dass zu wenige Unternehmen ihren Mitarbeitern Corona-Tests anbieten. Auch mehr Home-Office wäre möglich. Dennoch erhalten Mitarbeiter kleinerer Betriebe deutlich seltener Testangebote. Zum Artikel

Außerdem wichtig

Das hat am Wochenende viele interessiert

Notbremse für Deutschland. Wochenlang wurde gestritten, jetzt geht alles ganz schnell: Bund und Länder einigen sich auf einschneidende Maßnahmen im ganzen Land, sobald der Inzidenzwert auf über 100 steigt. Zum Artikel

Szenen einer Ehe. 73 Jahre war Prinz Philip vor allem der Mann an der Seite der Queen. Das Paar stellte damit einen Rekord in der Geschichte der britischen Royals auf. Doch nicht alle Hochzeitstage waren Freudentage. Zum Artikel

Das Modell Kleinfamilie hat versagt. Das Ideal unserer Gesellschaft ist die Kleinfamilie. Deshalb stecken Männer und Frauen in einem System fest, dessen Schwächen die Krise offen gelegt hat - und das nicht ihnen dient, sondern der Wirtschaft. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Spul mal zurück. Unser Autor hat mal mit einem tragbaren Kassettenrecorder im Käfer angefangen. Heute kann er beim Autofahren die ganze Musikgeschichte rauf und runter hören. Vom Glück, mit den richtigen Songs unterwegs zu sein. Zum Artikel