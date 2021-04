Ein Polizeifahrzeug blockiert eine Straße in Yangon. Nicht nur Straßen, sondern auch Kommunikationswege sind blockiert: das Internet funktioniert in weiten Teilen des Landes nicht mehr oder nur sporadisch, genauso wie der Mobilfunk.

Von David Pfeifer, Bangkok

"Die UN und die Asean machen uns wirklich krank, wie können sie es wagen, diesen Coup nicht einen Coup zu nennen, und ein Massaker nicht ein Massaker" schrieb das "Civil Disobediance Movement" (CDM), am Samstag Abend. "Und hört auf damit, alle Seiten dazu aufzurufen, keine Gewalt anzuwenden - es gibt nur eine Seite die Gewalt anwendet. Es ist das verdammte SAC, das Myanmarische Militär". Vorangegangen war eine der brutalsten Aktionen der Junta, seit ihrer Machtergreifung in der Nacht zum 1. Februar. In Bago, einer der größeren Städte des Landes, etwa 100 Kilometer nordöstlich von Yangon, töteten Soldaten zwischen 60 und 80 Protestierende. Genaue Zahlen liegen nicht vor, weil das SAC, das "State Administration Council", wie sich die Junta offiziell nennt, den Informationsfluss langsam besser in den Griff bekommt, das Internet funktioniert in weiten Teilen des Landes nicht mehr oder nur sporadisch, genauso wie der Mobilfunk.

Was die vorwiegend jungen Protestierenden seit Wochen befürchten, ist nun eingetreten: Myanmar bewegt sich zurück in allerdunkelste Zeiten, abgeschnitten von der Welt und beherrscht von einem Militär, das sich als Elite des Landes begreift und die Macht mit aller Brutalität gegen das Volk durchsetzt, das es eigentlich schützen sollte. Laut Augenzeugenberichten sind die Soldaten mit Panzern und schweren Waffen in Bago gegen die weiterhin friedlichen Demonstranten vorgegangen. Das verschafft den Beobachtern der Region eine Ahnung davon, wie viel unbarmherziger dieser Konflikt noch werden wird, wenn sich das SAC in seinem Vorgehen nicht mehr beobachtet fühlt. Mehr als 600 Zivilisten sind mittlerweile durch die Soldaten erschossen worden, Tausende verschleppt und eingesperrt. Ärztinnen und Ärzte berichten, dass sie mittlerweile gezielt von Soldaten angegriffen werden, wenn sie Protestierende behandeln.

Während der unkontrollierte Informationsfluss über Soziale Netzwerke dünner wird, gab General-Major Zaw Min Tun, ein Sprecher der SAC dem Fernsehsender CNN ein Interview, in dem er darauf bestand, dass die Generäle nur "die Sicherheit des Landes" im Blick hätten, während sie den Wahlbetrug untersuchen würden, "das ist kein Coup". Im vergangenen November war die Partei der Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi mit einem Erdrutschsieg gewählt worden, während die vom Militär entsandte Partei ein demütigend schlechtes Ergebnis eingefahren hatte. Dass die Protestierenden, die, organisiert vor allem durch das CDM, seit dem Putsch auf die Straße gehen und dort von Soldaten erschossen werden, sei ihre Schuld, sagte Zaw Min Tun. Er bezeichnete sie als "aufrührerisch", als würde das die Aktionen der Soldaten legitimieren.

Das Militär in Myanmar darf man sich nicht vorstellen wie eine reguläre Armee. Die Soldaten leben abgeschottet von der zivilen Bevölkerung in Baracken und Wohnanlagen, Angehörige gehen in Militär-Schulen und werden in Militär-Krankenhäusern behandelt. Die Armee muss sich außerdem selber finanzieren, unterhält Beteiligungen an Banken und Firmen, wer in Myanmar produzieren lässt, muss sich mit dem Militär arrangieren. Daraus hat sich über die Jahre eine Kleptokratie der oberen Dienstränge entwickelt. Das CDM attackiert dieses System seit dem Coup mit einem Generalstreik, der das Land auch wirtschaftlich in den Abgrund führt.

Die Generäle halten also nicht nur an ihrer Macht fest, sondern an ihrem Einkommen, ihrer Existenz. Daher ist es nicht wahrscheinlich, dass sie in irgendeiner Form zu Verhandlungen bereit sein werden. So lange es keine internationalen Interventionen gibt, werden die Soldaten weiter morden und versuchen, die Proteste der Bevölkerung mit Terror-Methoden zu zerschlagen. Daher auch die zunehmend verzweifelten Aufrufe des CDM an die UN und die Asean-Staaten.

Währenddessen verstärken sich die Fluchtbewegungen der Bevölkerung nach Thailand, wo die Menschen nicht willkommen geheißen werden, zumal in einer Pandemie. Der vergangene Lockdown im Januar war von der Regierung in Bangkok damit begründet worden, dass illegal eingereiste Gastarbeiter aus dem Nachbarland das Virus eingeschleppt hätten. Nach Berichten, die der SZ vorliegen, werden die Flüchtlinge von Schleppern und Grenzbeamten abkassiert.

Viele Myanmarer sammeln sich auch innerhalb des Landes in den Shan- und Karen-Gebieten im Osten, an der Grenze zu Thailand. Diese Volksgruppen stellen jeweils etwa acht Prozent der myanmarischen Bevölkerung. Es gibt mehr als zwei Dutzend sogenannte "Ethnic Armed Forces" in Myanmar, die nur gelegentlich Waffenstillstand mit dem Militär geschlossen hatten. Die meisten der Gruppen verurteilen den Coup und die Brutalität, mit der Polizei und Militär ihn durchsetzen wollen - und unterstützen die Protestbewegung. Auch General Yawd Serk, ein alter Anführer der "Shan State Army" hat CNN nun ein Interview gegeben, in dem er vor einem eskalierenden Bürgerkrieg warnt. Wenn das Militär "weiterhin auf das Volk schießt und es Menschen umbringt, dann bedeutet es, dass die Junta sich schlicht zu Terroristen transformiert hat" sagte Yawd Serk. "Wir werden nicht still sitzen bleiben, wir werden jede Maßnahme ergreifen, um das Volk zu beschützen."