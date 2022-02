Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul

Nachrichten kompakt

Erschossene Polizisten: Verdächtige in Untersuchungshaft - viele Waffen sichergestellt. Nach der Tat bei Kusel finden Ermittler bei Hausdurchsuchungen mehr als ein Dutzend Schusswaffen. Ein Richter erlässt gegen zwei Männer Haftbefehl wegen Jagdwilderei und gemeinschaftlichen Mordes. Die Ermittler vermuten, dass die Verdächtigen die Polizisten töteten, um zu verdecken, dass sie gewildert hatten. Die wichtigsten Informationen im Überblick. Zum Artikel

EXKLUSIV Ukraine-Konflikt - Russland pocht auf Verträge. Außenminister Lawrow wirft dem Westen in einem Brief die einseitige Auslegung wichtiger Abkommen vor. Westliche Staaten verstärkten ihre Sicherheit auf Kosten Russlands, was gegen bestehende Verträge und das Prinzip der Unteilbarkeit von Sicherheit verstoße. Er verlangt eine Klarstellung der westlichen Position. Zum Artikel

Hausbauer können nun doch mit Geld von der KfW rechnen. Die Bundesregierung will alle Anträge für klimafreundliche Bauvorhaben berücksichtigen, die bis zum Förderstopp am 24. Januar eingegangen sind. Damit haben nun etwa 24 000 Bürger und Investoren, deren Unterlagen noch nicht bearbeitet wurden, die Chance auf Fördermittel. Das dürfte etwa 5,4 Milliarden Euro extra kosten. Das fehlende Geld soll aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Amnesty International wirft Israel Apartheid vor. Wegen "systematischer Unterdrückung" der Palästinenser fordert die Menschenrechtsorganisation Sanktionen gegen den jüdischen Staat. Israels Regierung weist die Vorwürfe als "Lügen" und "puren Antisemitismus" zurück. Zum Artikel

Brady beendet seine NFL-Karriere. Der 44-Jährige hört als erfolgreichster Spieler im American Football nach 22 Jahren auf. Brady gewann als Quarterback sieben Mal den Super Bowl, zuletzt im vergangenen Jahr. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Arbeitsmarkt trotzt Omikron. Die bisher stärkste Corona-Welle macht sich kaum bemerkbar. Geschäfte und Restaurants leiden unter den Einschränkungen, insgesamt jedoch geht die Beschäftigung nicht zurück. Im Januar waren 2,46 Millionen Bürger ohne Job, 130 000 mehr als im Dezember. Rechnet man den Wintereffekt heraus, schrumpfte die Arbeitslosenzahl aber sogar um 50 000. Streit gibt es um die Frage, ob Ungeimpfte das Arbeitslosengeld verlieren. Zum Artikel

Ungeimpfte können auch bei Pflege-Impfpflicht wohl vorerst weiterarbeiten. Die Bundesregierung räumt einem Medienbericht zufolge erstmals ein, dass die berufsbezogene Impfpflicht nicht konsequent umgesetzt werden kann. Bis das jeweils zuständige Gesundheitsamt die Entscheidung über ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot getroffen habe, "dürfen die betroffenen Mitarbeitenden grundsätzlich weiterbeschäftigt werden", sagt ein Sprecher. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann will vor Ostern nicht über Lockerungen reden. Corona-Meldungen im Überblick

Das hat heute viele interessiert

Wie Omikron in Bayern wütet. Die Zahl der Neuinfektionen in Bayern steigt täglich in zuvor unerreichte Höhen. Aber wie beunruhigend sind die Entwicklungen? Eine Analyse. Zum Artikel (SZ Plus)

Gangster in gebügelten Uniformen. Sie machen es wie früher. Sie drangsalieren und foltern, sie lassen ihre Soldaten schießen und morden. Doch mit einem haben die Generäle in Myanmar offenbar nicht gerechnet. Zum Artikel

EXKLUSIV Meuthen spricht mit "neuen Partnern". Schon Tage nach seiner Abrechnung arbeitet der Ex-Chef an einer neuen politischen Heimat. Der AfD sagt Jörg Meuthen einen "Exodus" voraus und ätzt über den Auftritt seiner früheren Partei: "Das Fremdschämen hatte ein Allzeithoch erreicht." Zum Artikel

Zu guter Letzt

"Das wahre Problem ist das Anfangen, nicht das Tun" Einen Marathon laufen, die Steuer abgeben, Keller aufräumen: Ziele haben viele, nur wenige erreichen sie. Wie geht's besser? Der Spitzensport-Mentaltrainer Thomas Baschab erklärt, welche Tricks der Profis im Alltag helfen - und warum der FC Bayern das "Finale dahoam" verloren hat. Zum Artikel