Von Kassian Stroh

Einen Tag nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz laufen die Ermittlungen weiter, trotz zweier Festnahmen sind viele Fragen ungeklärt. Die beiden festgenommenen Männer sollen an diesem Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Und man fahnde nach wie vor nach möglichen Mittätern, bis man ausschließen könne, dass es solche gebe, teilte die Polizei mit. "Wir müssen die Hintergründe der Tat schnell aufklären", forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einem Tweet. Voraussichtlich um 14 Uhr werden Polizei und Staatsanwaltschaft eine gemeinsame Pressekonferenz geben, um Einzelheiten mitzuteilen.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe der Kreisstadt Kusel, nahe der Grenze zum Saarland, waren am frühen Montagmorgen eine Polizeianwärterin und ein Oberkommissar erschossen worden. Am Abend wurden zwei Männer festgenommen. Ein 38-jähriger Wildhändler aus dem saarländischen Kreis Neunkirchen stellte sich der Polizei, nachdem sie öffentlich nach ihm gefahndet hatte. Der Verdächtige habe sich über seine Anwältin gemeldet und sei vor einem Haus im saarländischen Sulzbach festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach bisher unbestätigten Informationen mehrerer Medien soll der 38-Jährige der Polizei bekannt gewesen sein - unter anderem wegen Fahrerflucht.

In dem Haus wurde auch ein 32 Jahre alter Verdächtiger festgenommen. In welchem Zusammenhang er zu den Schüssen stehe, müssten die Ermittlungen ergeben, hieß es von der Polizei. Beide Männer hätten sich zunächst nicht zur Sache geäußert. Der Spiegel berichtete, der Mann habe nach der Tat die Ehefrau des 38-Jährigen angerufen. Bei der Durchsuchung des Hauses wurden Schusswaffen gefunden; ob darunter auch die Tatwaffe war, ist noch nicht klar.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz kündigte eine "sehr, sehr intensive Vernehmung" der beiden an. "Wir wollen lückenlos wissen, was dort geschehen ist", sagte der SPD-Politiker dem SWR. Es stehe der Vorwurf im Raum, dass die beiden Männer "sehr, sehr brutal zwei Polizeibeamten das Leben genommen" hätten. "Die Staatsanwaltschaft muss die konkrete Einschätzung vornehmen."

Die Tat in Kusel "bedrückt mich sehr", schrieb Kanzler Scholz am Montagabend auf Twitter. "Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der beiden jungen Opfer. Und ich denke an die vielen Polizist*innen, die jeden Tag ihr Leben riskieren, um uns Bürger*innen zu schützen." Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ordnete Trauerbeflaggung für das Land an, auch im Saarland wurden die Flaggen auf halbmast gesetzt. In vielen Bundesländern hängt Trauerflor an den Streifenwagen der Polizei.

Die Fußballer des Saarlands trauern - der Polizist war aktiver Spieler

Ums Leben kamen bei dem Einsatz eine 24 Jahre alte Studentin der Landespolizei-Hochschule, die laut Innenministerium ein Praktikum gemacht hatte, und ein 29 Jahre alter Oberkommissar der Polizei in Kusel. Beide stammen aus dem Saarland. Der Saarländische Fußballverband veröffentlichte eine kurze Mitteilung: "Die saarländische Fußballfamilie ist tief bestürzt und unglaublich traurig." Der getötete Polizist sei aktiver Fußballspieler des FC Freisen gewesen. In einer Traueranzeige des Vereins heißt es, er sei "aus dem Leben, aus unserer Mitte, aber nicht aus unseren Herzen und unserem Team gerissen" worden.

Dass sich die Polizei künftig auf Verkehrskontrollen völlig anders einstellen müsse, denke er nicht, sagte Innenminister Lewentz. "Die beiden Einsatzkräfte haben Schutzausstattung getragen und sind vorsichtig herangegangen. Was dort mit aller Brutalität abgelaufen ist, erlebt die Polizei bei den Kontrollen nicht im Normalfall." Ein solch schreckliches Ereignis sei die Ausnahme. Es sei aber allgemein mehr Aggression gegen Einsatzkräfte festzustellen, meinte Lewentz. "Es ist unbegreiflich, wenn Polizistinnen oder Polizisten bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, die Bevölkerung vor Gefahren zu schützen, zum Angriffsziel werden und ihr Leben verlieren", sagte der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Zum genauen Ablauf der Tat will sich die Polizei vor ihrer Pressekonferenz nicht äußern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab auch der Polizist mehrere Schüsse ab. Die Bild-Zeitung berichtete, ein Täter habe der Frau unvermittelt mit einer Flinte in den Kopf geschossen; ihr Kollege habe daraufhin das Feuer erwidert, sei dann aber selbst getroffen worden. Dies wurde von der Polizei bislang nicht bestätigt. Sie teilte nur mit, beide hätten Schutzwesten getragen. Die Frau sei sofort tot gewesen, der Mann sei gestorben, als die Rettungskräfte eintrafen.